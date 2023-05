Trunkenheitsfahrt Auto in Siegen geliehen und es nach Disko besoffen demoliert

Siegen/Menden. Betrunkener 19-Jähriger fährt im Märkischen Kreis Schlangenlinien und in den Gegenverkehr. Auf dem Rücksitz schläft sein Kumpel (16).

Mehrere Zeugen meldeten am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr einen VW Golf mit Siegener Kennzeichen, der auf der A 46 Richtung Hemer starke Schlangenlinien fuhr. Die Polizei stoppte das Fahrzeug in Menden, am Steuer saß ein alkoholisierter 19-Jähriger aus Werdohl. Auf dem Rücksitz schlief sein 16-jähriger Kumpel.

Die beiden hatten wohl eine Disko in Hagen besucht. Der graue Golf älteren Baujahrs – Besitzer ist laut Polizei ein Verwandter aus Siegen-Wittgenstein – wies demnach mehrere frische Schäden auf, Ursache bislang unbekannt. Den Angaben zufolge war der 19-Jährige auf der B 7 im nördlichen Märkischen Kreis mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, Autos mussten ausweichen. Dem 19-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht nach Geschädigten, die am frühen Samstagmorgen in Hagen, Iserlohn, Hemer oder Menden unterwegs waren und dem 19-Jährigen begegnet sind: 02373/9099-7123.

