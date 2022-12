Autofahrer brettert durch Schuppen, Hecken, Kaninchenstall

Niederndorf. Ein 80-jähriger Mann kommt in Freudenberg mit seinem Wagen von der Straße ab und durchbricht mehrere Hindernisse. Anwohner helfen dem Verletzen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag, 18. Dezember, gegen 12.15 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer zwischen Niederndorf und Oberfischbach von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen durch mehrere Hindernisse gebraust. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Der Senior war auf der Niederndorfer Straße Richtung Oberfischbach unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Hier fuhr er rund 50 Meter weiter, bevor er eine Bretterwand durchbrach, durch eine etwa zwei Meter hohe Hecke und einen Schuppen fuhr und dabei noch einen Kaninchenstall (in dem sich zu diesem Zeitpunkt aber keine Tiere befanden) in Trümmer zerlegte. Das Fahrzeug kam in einer Hecke zum Stillstand, Anwohner holten den Unfallfahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde im Rettungswagen medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Alarmiert wurden die Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Niederndorf/Oberfischbach, die die Unfallstelle absicherten und die Fahrzeugbatterie abklemmten. Die Niederndorfer Straße war wegen der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs für rund eine Stunde voll gesperrt.

