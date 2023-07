Buschhütten. Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein bringt in Kreuztal einen Radfahrer zu Fall – und türmt. Dabei fährt er auch noch über das Fahrrad.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagabend, 18. Juli, ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt flüchtete der Unfallverursacher zunächst, konnte aber ermittelt und gestellt werden.

Gegen 22.50 Uhr war den Angaben zufolge der Radfahrer (53) auf der Siegener Straße Richtung Siegen unterwegs, als ihm im Einmündungsbereich Siegener/Sohlbacher Straße ein Auto entgegenkam, das nach links in die Sohlbacher Straße abbog. Dabei kollidierten die Fahrzeuge, der 53-Jährige stürzte. Der Autofahrer stieg kurz aus, als aber ein Zeuge sagte, dass er die Polizei rufen würde, stieg der Mann schnell wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr davon – dabei fuhr er über das am Boden liegende Fahrrad.

Diverse Delikte des betrunkenen Unfallfahrers: Körperverletzung, Unfallflucht,...

Durch die Zeugenaussage und weil bei dem Unfall das vordere Kennzeichen abgefallen war, konnte die Polizei den Flüchtigen noch in der Nähe stellen. Der 37-Jährige war demnach deutlich betrunken, wie ein Atemalkoholtest ergab. Zudem hat die Polizei den Verdacht, dass er keinen gültigen Führerschein hat. Der Mann musste die Polizeibeamten zur Wache Kreuztal begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Fahrzeugschlüssel und das abgefallene Kennzeichen des Unfallwagens wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht.

Der Radfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Helm habe noch schlimmere Verletzungen bei dem Unfall verhindert, sagte er den Angaben zufolge. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf rund 3500 Euro liegen.

