Autofahrer hinterlässt rund zwei Kilometer lange Dieselspur

Krombach. Mehrere Stunden war die Olper Straße am Samstagnachmittag in Kreuztal gesperrt. Die Feuerwehr musste Bindemittel wegen einer Ölspur ausstreuen.

Die Olper Straße (B 54) war am Samstagnachmittag vom Abzweig nach Littfeld, bis auf die Krombacher Höhe zum Kreisel, für mehrere Stunden gesperrt. Ein Autofahrer, der von Eichen aus in Fahrtrichtung A 4 unterwegs war, hatte durch einen Motordefekt an seinem BMW bereits in Eichen einer Dieselspur hinterlassen. In Höhe der Krombacher Brauerei wurde die Ölspur so stark, dass ein anderer Pkw-Fahrer ins Schleudern geriet und einen Unfall verursachte.

Die Polizei aus Kreuztal sperrte daraufhin die Olper Straße ab Kreuzungsbereich L 517 für den gesamten Verkehr. Die Kollegen der Polizei Olpe taten dies ab dem Kreisel auf der Krombacher Höhe. Die Feuerwehreinheiten aus Krombach und Eichen sowie der Bereitschaftsdienst fuhren zum Pkw, der in der Zwischenzeit kurz vor der Krombacher Höhe einen Parkplatz angesteuert hatte.

Dort blieb den Einsatzkräften nichts anderes übrig, als rund um das Fahrzeug Bindemittel auszustreuen. Für die rund zwei kilometerlange Ölspur auf der Straße wurde eine Fachfirma beauftragt, die diese beseitigte.

