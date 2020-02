Autofahrerin bei Unfall in Geisweid schwer verletzt

Geisweid. Eine Pkw-Fahrerin rangierte am Samstagabend aus einer Einfahrt auf die Geisweider Marktstraße – es kam zum Zusammenstoß.

Mit erheblichen Verletzungen musste am Samstagabend eine Pkw-Fahrerin nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie war gegen 21.30 Uhr fuhr in der Marktstraße in Geisweid rückwärts aus einer Hauseinfahrt herausgefahren. Dabei hatte sie nicht auf einen Pkw geachtet, der auf der Marktstraße fuhr. Die Fahrerin prallte mit ihrem Wagen in den Pkw auf der Marktstraße. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Markstraße war wegen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für fast eine Stunde im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook