Autokauf geht schief: Männer niedergeschlagen und ausgeraubt

Siegen. Zwei Männer wollen für eine fünfstellige Summe in Siegen ein Auto kaufen. Das Geschäft jedoch entwickelt sich zum absoluten Alptraum.

Ein 31- und ein 18-Jähriger sind am Samstag, 4. März, gegen 19.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Koblenzer Straße in Siegen ausgeraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, trafen sich nach ersten Erkenntnissen die beiden mit einem unbekannten Mann zunächst auf einem Parkplatz an der City-Galerie. Die beiden Männer beabsichtigten, von dem Unbekannten ein Auto zu kaufen. Die Männer stiegen in den Wagen des Unbekannten, vermutlich ein dunkelbrauner BMW, und fuhren mit diesem zu dem Parkplatz an der Koblenzer Straße gegenüber der Siegerlandhalle, da der zum Verkauf stehende Pkw dort stehen sollte.

Polizei Siegen: Unbekannte sprechen Arabisch

Dort angekommen, stiegen die Männer aus. Nach Angaben der Geschädigten seien sofort mehrere Personen auf die beiden zugelaufen gekommen. Ersten Angaben nach soll Pfefferspray eingesetzt und gegebenenfalls mit einer Schusswaffe gedroht worden sein. Die Unbekannten hätten auf die beiden Käufer eingeschlagen und eingetreten. Die Täter hätten eine fünfstellige Summe Bargeld gestohlen, die wegen des Autokaufs mitgeführt worden sei. Die Angreifer seien in dem dunkelbraunen BMW und einem grauen VW, eventuell ein Golf oder ein Polo, geflohen.

Rettungswagen bringt Verletzten in Siegener Krankenhaus

Laut Zeugenangaben sind die Unbekannten etwa 25 Jahre alt. Sie sprachen Arabisch. Einer der Täter soll einen „Ziegenbart“ gehabt und eine schwarz-weiße Jacke getragen haben. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs aufgenommen. Die Polizei ist für Hinweise unter 0271/7099-0 zu erreichen.

