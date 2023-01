Automarkt Siegen: Kunden verändern spürbar ihr Kaufverhalten

Gebrauchtwagenhändler Stephan Böhl bietet in Netphen verschiedene Marken an. Seit einigen Monaten interessieren sich Kunden eher für günstigere Modelle.

Netphen. Autohändler in Siegen und Umgebung bekommen die Folgen von Energiekrise und Inflation zu spüren. Vor allem in einem Segment sinkt die Nachfrage.

In Deutschland werden in einem handelsüblichen Jahr etwa 3,3 bis 3,5 Millionen Pkw neu zugelassen. 2022 waren es etwas mehr als 2,6 Millionen. Die Auswirkungen der Pandemie und der Energiekrise nehmen verständlicherweise Einfluss auf die Kaufkraft der potenziellen Kundschaft, was auch im Siegerland bemerkt wird. Manche Höfe stehen voller Autos, andere sind fast leergefegt – und bei den Händlern machen sich gemischte Gefühle breit. Einig sind sich in einem Punkt aber alle: Die Vorweihnachtszeit hat noch nie zu den stärksten Verkaufszeiten gehört.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Für Wolfgang Keller, Inhaber der gleichnamigen Autohauskette im Sieger- und Sauerland, zeichnet sich in all seinen sechs Filialen ein gleichmäßiges Bild ab. „Die meisten Kunden sind kurzentschlossen und man merkt ihnen die zögernde Haltung an. Viele Leute überlegen sich zurzeit zweimal, ob sie einen neuen Wagen kaufen oder sich nicht doch die Reparatur des alten Autos eher rentiert“, berichtet Keller. Fahrzeuge mit einem Hybridantrieb seien am meisten gefragt, da die Strompreise in eine ungewisse Zukunft gehen und der Staat reine Elektrowagen ab Anfang 2023 nicht mehr so stark fördert. Die Nachfrage nach den reinen E-Autos schwindet immer mehr, da ihre Reichweite oft auch noch zu Wünschen übrig lässt.

Siegen: Autohändler hoffen auf bessere Geschäfte im Januar und Februar

Die Zeit zwischen dem Spätherbst und dem neuen Jahr ist für weniger Nachfrage seitens der Kundschaft nicht unbekannt. „Die Kaufbereitschaft ist sehr begrenzt, erst im Januar und Februar steigt das Interesse der Kunden bekannterweise“, so Keller weiter. Da die Hersteller weniger Fahrzeuge ausgeliefert haben, hat sich der Gebrauchtwagenmarkt ebenfalls angepasst und deutlich an Bandbreite verloren. Auch beim Autohaus Köhler in Siegen gibt es teilweise leere Verkaufsflächen. Auf Nachfrage beim Siegener Unternehmen werden die teils massiven Lieferprobleme der Fahrzeughersteller sowie ihrer Zulieferer untereinander genannt. Auch dort könne man die aktuell geringe Nachfrage seitens der Kunden nicht eindeutig auf die Jahreszeit zurückführen, da die generell steigenden Preise die Kauflust auf allen Ebenen beeinflussen würden.

+++ Lesen Sie hier: Siegen: Erhöhung – So teuer wird da Busfahren im Jahr 2023 +++

„Seit September ist die Kauflaune der Leute sehr zurückhaltend. Man merkt, dass sie die Energiekosten ständig im Kopf haben“, so Stephan Böhl, Gebrauchtwagenhändler aus Netphen. Er beobachtet schon länger, dass sich viele Kunden eher weniger kostspielige Autos unter einem Preis von 20.000 Euro anschauen oder kaufen. Obwohl die Nachfrage niedrig und das Preisniveau hoch ist, sieht Böhl optimistisch in die kommenden Monate: „So langsam gehen die Preise wieder runter und die Lieferzeiten normalisieren sich wieder. Es wird allgemein wieder mehr Bewegung in den Markt kommen.“

Siegen: Automobilbranche kämpft schon länger mit Lieferproblemen

Ob Gebrauchtwagenhändler oder Neuwagenkette, allen ist die winterliche Kaufflaute bekannt. Dass die Ungewissheit über das Maß der Teuerung in Kombination mit den Lieferproblemen in allen Ecken des Siegerlands Unmut erzeugt, ebenso. Die Entwicklung in den ersten Wochen im neuen Jahr wird ausschlaggebend sein und das Kaufverhalten der Kunden sowie die Auslastung der Autohäuser bestimmen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland