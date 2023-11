Unfall auf der Siegener Straße in Freudenberg am Montagabend (27. November)

Blaulicht Autos stoßen in Freudenberg zusammen – Fahrer unverletzt

Freudenberg Schnee, Glätte – und ein übersehenes Auto in Gegenrichtung? Auf der Freudenberger Wilhelmshöhe sind am Montagabend zwei Pkw zusammengestoßen.

Da ging nichts mehr: Bei einem Unfall am Montagabend gegen 18.05 Uhr auf der Freudenberger Wilhelmshöhe sind zwei Autos zusammengestoßen und mussten abgeschleppt werden.

Nach ersten Angaben war ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf von Freudenberg-Lindenberg in Richtung Freudenberg gefahren und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren. Dabei übersah er aus noch ungeklärter Ursache einen Toyota Yaris, dessen 67-jährige Fahrerin von Freudenberg in Richtung Lindenberg fuhr.

Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Die Unfallwagen hatte es deutlich stärker getroffen. Sie mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf der Siegener Straße kam es durch die Autos zu Verkehrsbehinderungen.

Beide Unfall-Pkw mussten am Montagabend auf der Freudenberger Wilhelmshöhe abgeschleppt werden. Foto: Kai Osthoff / Funke Mediengruppe

