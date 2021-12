B 517: Die Brücke in Eichen ist wieder frei

Verkehr B 517 in Kreuztal: Vorerst wieder freie Fahrt durch Eichen

Kreuztal . Die neu gebaute Brücke der B 517 über die Ruhr-Sieg-Bahnstrecke in Eichen ist für den Verkehr freigegeben worden.

Innerhalb eines Jahres ist die Brücke der B 517 über die Bahnstrecke in Eichen neu gebaut worden.

Anfang 2020 begann der Abbruch der alten Brücke am Hammerweiher. 32 Meter lang ist das Bauwerk, das bis zu 299 Tonnen Last tragen soll. Nach der Winterpause sollen die Anbindungen an die Eichener Straße bei der Straßenmeisterei und der Spedition Siebel hergestellt werden. Dabei werde der Verkehr „in Ausnahmefällen“ noch einmal über die Eichener Straße geführt, teilt Straßen NRW mit. Die Anschlussstellen sollen im Sommer 2022 fertig werden.

Mitarbeiter von Straßen NRW bringen vor der Freigabe der Straße Markierungen an. Foto: Kai Osthoff

Fehlerhafter Brückenbelag muss noch einmal erneuert werden

Danach werde der derzeit nur provisorisch fertiggestellte Brückenbelag einschließlich der Abdichtung erneuert. Dazu sei, vermutlich in den Sommerferien 2022, eine vierwöchige Vollsperrung der B 517 erforderlich. „Wir haben im Brückenbereich Kontrolluntersuchungen durchgeführt, die aufgezeigt haben, dass die Haftfestigkeit der Abdichtung nicht ausreichend ist“, berichtet Julia Ollertz vom Landesbetrieb Straßenbau. Daher wurde nun zunächst ein Provisorium geschaffen, damit die neue Brücke vor Weihnachten für den Verkehr geöffnet werden kann.

Die Brücke in Eichen ist wieder frei – im nächsten Sommer steht allerdings noch einmal eine vierwöchige Vollsperrung an. Foto: Kai Osthoff

In Kreuztal ist die B 517 Teil der Schwerlastroute, mit der der Schwerverkehr während der Brücken-Erneuerungen auf der A 45 eine verlässliche Verbindung aus dem Siegerland zu den Seehäfen bekommen soll. Seit 2017 wird in Eichen gebaut, wurden kleinere Brückenbauwerke, unter anderem über die Littfe erneuert. Insgesamt werden in Eichen um die zehn Millionen Euro verbaut, auch für den Durchlass des Hankerbachs, der nun im Fußgängertunnel zwischen Bahnstation und und TKS-Werksgelände unter der B 517 hindurch plätschert.

Auch zwischen Kronbach und Littfeld ist Winterpause

Winterpause macht derzeit auch die andere große Baustelle im Zuge der B 517. Zwischen Krombach und Littfeld wird die Straße ausgebaut und am Heidfeld mit einem Kreisverkehr versehen. Erst im Frühjahr wird die Baustellenampel wieder eingeschaltet, die dort für lange Staus gesorgt hat.

