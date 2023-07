Siegen/Wilnsdorf: Bundesstraße B 54 wird bald voll gesperrt

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand.

Wilnsdorf. Die Ortsdurchfahrt Obersdorf-Rödgen zwischen Siegen und Wilnsdorf muss saniert werden. Die Umleitung ist die gleiche wie fürs Schleifmühlchen.

Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Dienstag, 25. Juli, die Deckschicht der B54 in der Ortsdurchfahrt Obersdorf-Rödgen in Wilnsdorf. Der etwa 700 Meter lange Abschnitt muss für die Arbeiten für voraussichtlich eine Woche bis zum 1. August voll gesperrt werden, wie der Landesbetrieb in einem Schreiben mitteilt.

Eine Umleitungsstrecke führt über Kaan-Marienborn, Niederdielfen, Anzhausen und Wilnsdorf, hier führt auch eine der weiträumigen Umfahrungen der Schleifmühlchen-Baustelle in Siegen her. Aktuell wird der Verkehr in diesem Bereich wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen halbseitig mit einer Ampelregelung geführt.

