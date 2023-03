B 54 bei Wilnsdorf gesperrt: Mercedes rauscht in Böschung

Der Mercedes landet am Ortseingang von Rödgen in der Böschung.

Rödgen-Obersdorf. Ein Mercedes fährt über die Bordsteinkante und landet in der Böschung. Die drei Insassen des Autos erleiden Knall-Traumata durch die Airbags.

Ein Mercedes-Fahrer ist am Dienstagnachmittag, 7. März, mit seinem Fahrzeug in eine Böschung an der B 54 geprallt. Feuerwehr, Rettungsdienst Notarzt und Polizei waren am Ortseingang von Rödgen vor Ort, außer einem Knall-Trauma durch die ausgelösten Airbags wurden die insgesamt drei Insassen des Fahrzeugs nicht verletzt.

Der 38-Jährige war von Siegen Richtung Wilnsdorf unterwegs, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr die Bordsteinkante, hob ab und landete mit Wucht in der Böschung unterhalb. Die Beteiligten wurden vom Rettungsdienst begutachtet. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die B 54 war für rund 45 Minuten voll gesperrt.

