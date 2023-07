Siegen/Mudersbach. 39-jähriger Fahrer schläft hinterm Lenkrad ein: Er erleidet einen Schock, sein Wagen ist Schrott und einen Führerschein hatte er auch nicht.

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend, 20. Juli, am Steuer eingeschlafen, während er auf der Bundesstraße 62 von Siegen Richtung Kirchen (Sieg) unterwegs war. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das Fahrzeug des Mannes gegen 18 Uhr den rechten Bordstein der B 62 zwischen Niederschelderhütte und Mudersbach touchiert, der Wagen geriert ins Schleudern und schlug den Angaben zufolge in die Felswand auf der rechten Seite der Straße ein.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit, es entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer stand bei der Unfallaufnahme unter Schock, so die Beamten weiter. Demnach habe er selbst angegeben, dass er am Steuer eingeschlafen sei. Die Polizei stellte zudem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und ermittelt nun gegen den Mann aufgrund diverser Verkehrsstraftaten.

