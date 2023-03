Wilgersdorf. Colleen Schneider zweifelt, ob sie den Rückstand in der TV-Show „Der Bachelor“ noch aufholt. Eine Sache könnte aus ihrer Sicht noch etwas ändern.

Nach langem Warten hatte die Siegerländer Bachelor-Kandidatin Colleen Schneider in der aktuellen, vierten Folge der TV-Show endlich die Gelegenheit, David Jackson bei einem Gruppendate etwas näher kennenzulernen. Während andere Kandidatinnen schon viel Zeit mit dem „Bachelor“ verbracht haben, war ihr das bisher nicht vergönnt. „Wenn man selbst noch nicht die Möglichkeit hatte, überhaupt mal ein wirklich langes Gespräch mit ihm zu führen, fragt mich sich natürlich, ob man das noch aufholen kann“, sagt sie. Eine Sache könnte aus ihrer Sicht allerdings „jetzt noch einiges ändern“: „Ein Einzeldate mit David“.

TV-Show „Der Bachelor“: So hat Colleen Schneider ihr Gruppendate erlebt

„Ich durfte endlich aus der Villa. Das war das Highlight meiner Woche“, sagt Colleen Schneider über die vierte Folge der RTL-Sendung. Beim Gruppendate konnte sie dann zusammen mit anderen Kandidatinnen und David Jackson Rollschuhe laufen.

Sie liebe es, neue Dinge auszuprobieren, erzählt die 27-Jährige, „deshalb war das Rollschuhlaufen echt witzig“. „Auch hab ich endlich die Gelegenheit bekommen, David etwas besser kennenzulernen. Wenn man dann aber wieder nicht die Frau ist, die er danach länger dabehalten möchte, lässt einen das auch wieder mit einem großen Fragezeichen zurück.“

Colleen Schneider (Erste von links) nahm bei der TV-Show "Der Bachelor" in Folge 4 an einem Gruppendate teil. Foto: RTL

Bachelor 2023: Mit diesen Schwierigkeiten hat Colleen Schneider zu kämpfen

In der Sendung machte Colleen Schneider deutlich, dass sie Schwierigkeiten habe, David Jackson zu „lesen“. „Ich habe offen vor den anderen Frauen kommuniziert, dass ich nicht weiß, ob David der richtige Mann für mich ist, ob er mich zum Lachen bringen kann oder wir gar eine emotionale Bindung zueinander aufbauen können“, berichtet sie. „Bei unserem Gespräch ist es bislang, als schaut er durch mich hindurch. ‘Mit seinen Blicken zieht er mich sicher nicht aus, eher an!’, beschrieb das echt ziemlich gut“, sagt sie über ihre Äußerungen in der Show.

Lästereien kaum mitbekommen Nachdem Bachelor David Jackson mehr oder weniger an der „richtigen“ Absicht von Colleen Schneider zweifelte, taten das in der vergangenen Folge auch Kandidatinnen. „Ich habe mich auf das Abenteuer eingelassen, weil der Bachelor in der Regel viel von dem mitbringt, was man sich an seiner Seite wünscht. Ich bin bereit für Schmetterlinge im Bauch“, sagt die 27-Jährige dazu. Von den Lästereien habe sie während der Dreharbeiten komischerweise gar nicht so viel mitbekommen. „Ich sehe vieles jetzt erst im TV. War ich im selben Haus mit denselben Girls?“

Ob die „Chemie“ zwischen Colleen Schneider und David Jackson stimmt, scheint bis jetzt fraglich. Sie se ihm gegenüber bisher auch eher verschlossen: „Vielleicht war ich da auch einfach zu langsam, aber für mich gab es bisher gar nicht die Gelegenheit, mich ihm richtig zu öffnen.“ Sie habe das Gefühl, mit ihm nicht weiterzukommen. „Man möchte ja auch nicht alles nur von Erzählungen der anderen, sondern von ihm hören. Wenn man dann nicht die Chance auf ein Einzeldate hat, kann man kaum mehr aufholen, was er schon mit den anderen Girls gesprochen hat.“

Fernsehsendung „Der Bachelor“: Darum hat Colleen Schneider kein „gutes Gefühl“

Von ursprünglich 23 Kandidatinnen sind in der kommenden Folge nur noch 12 im Rennen. Bei mehreren von ihnen scheint der Funke in dieser Staffel nicht überzuspringen. In Folge 5 werden zwei weitere die Sendung deswegen auf eigenen Wunsch verlassen, wie in einer Vorschau des TV-Formats deutlich wird. „Wenn man sich schon ganz sicher ist, das passt einfach nicht und wird auch nichts mehr, dann ist es Zeit zu gehen. Wir sind alle da, um die Liebe zu finden, nicht nur David! Deshalb finde ich für beide nur richtig, das Projekt dann zu beenden“, betont Colleen Schneider und äußert sich nicht dazu, ob das für sie selbst auch eine Option ist.

Zur Person Colleen Schneider ist 27 Jahre alt. „Ich bin fertig studierte Master Psychologin und derzeit an meiner Ausbildung für Psycho-Therapie und mache verschiedene TV- und Model-Projekte“, sagt sie über ihre berufliche Laufbahn. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Influencerin: „Auf Instagram zeige ich Einblicke aus meinem Alltag zu Themen wie Fitness, Selflove, Motivation und Fashion.“ Ihr beruflicher Alltag sei daher sehr abwechslungsreich und flexibel, „aber eben auch herausfordernd, da man sich immer wieder auf neue Situationen einstellt“. Die Bachelor-Staffel, die mittlerweile längst abgedreht ist, hat sie insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Es sei ein „einmaliges Erlebnis“.

Einen großen Teil der Sendung nimmt auch immer die Nacht der Rosen ein, bei dem die Kandidatinnen häufig aufwändige oder auffällige Outfits tragen. „Man bringt alles selbst mit. Vor Ort wird abgestimmt, dass nicht alle das Gleiche tragen. Wenn man nicht so viel Passendes selbst mitgebracht hat, hilft die Garderobe immer mit schönen Kleidern aus“, erläutert Colleen Schneider.

Auch die Nacht der Rosen nährte in der vergangenen Folge ihre Zweifel – die gebürtige Wilgersdorferin bekam in den bisherigen Folgen immer eine Rose als eine der letzten Kandidatinnen und in der vierten Sendung sogar als letzte. „Es fühlt sich komisch an und hinterlässt auch kein gutes Gefühl. Eine Rose ist zwar eine Rose, aber immer eine der letzten Rosen zu bekommen, hat irgendwie einen Beigeschmack…“

Die neue Bachelor-Staffel läuft seit dem 1. März jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Es gibt insgesamt elf Folgen, jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung ist die aktuelle Folge auf RTL+ abrufbar.

