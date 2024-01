Die Bärengruppe zog am Neujahrstag durch Helberhausen, Hadem und Oberndorf

Helberhausen „Pascha, Pascha“: Die wilden Junggesellen aus Helberhausen, Hadem und Oberndorf waren wieder unterwegs - und das schon ziemlich früh morgens...

Obwohl die meisten Menschen im oberen Ferndorftal noch die feuchtfröhliche Silvesternacht auskurieren, ertönen schon am frühen Neujahrsmorgen ab 6 Uhr die ersten „Pascha-Pascha“-Rufe: Eine wilde Truppe will mit viel Lärm und Gesang symbolisch die bösen Geister aus den Häusern vertreibt, allen ein gutes neues Jahr wünschen und Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Die Bärengruppe, die von vielen Menschen schon erwartet wird, treibt nicht nur in Helberhausen ihr „Unwesen“, auch Hadem und Oberndorf werden nicht ausgelassen.

Mitglied der Bärengruppe darf nur werden, wer Junggeselle ist und mindestens zehn Jahre in Hadem, Helberhausen oder Oberndorf seinen Erstwohnsitz hat. Zuvor gilt es eine Wartezeit als Jungbär zu absolvieren: Sie übernehmen unter anderem die Bewirtung beim Bärenball – unterstützt von Altbären.

Die Rollen in diesem Jahr: Finn Nüs steigt ins Bärenfell, Jan Philipp Setzer gibt den Bärenführer, Christof Menn versorgt die Truppe als Mexikaner mit Hochprozentigem, Leon Roth ist als Hexe unterwegs. Oliver Schmitt sorgt als Matrose für die passenden musikalischen Klänge, Marco Hoffmann treibt als „Kassa“ die Spenden ein. Arne Fuchs schlüpft in das Kostüm des Teufels. Alexander Bülow und Jan Martin Menn teilen sich die Rolle des „Zigeuners“ und komplettieren die Truppe.

Der „Bärenanteil“ der Neujahrstradition geht an Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenheime,...

Besonders beliebt war an diesem Neujahrstag die Durchgangsstraße von Hadem nach Helberhausen – dort wurden mehrere Autos von den „Bären“ angehalten. Wer spenden wollte, durfte unbehelligt weiterfahren, doch wer das Autofenster noch offen hatte und geizig war, dem wurde kurzerhand die Wange geschwärzt. Manchmal reichte auch eine witzige Androhung, dann kam Marco Hoffmann mit der „Kassa“ angelaufen und schon klingelte es darin für einen guten Zweck. Ein kleiner Teil ist für den Erhalt des Kostümfundus bestimmt, der „Bärenanteil“ aber geht an Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime oder andere soziale Einrichtungen.

Die Mitglieder werden unterwegs auch zum Frühstück eingeladen, können bei der Gelegenheit ihre Schminke erneuern, die bei dem Marsch durchaus in Mitleidenschaft gezogen wird. 14 Stunden dauert der Marsch und nicht selten wird den „Bären“ auch Hochprozentiges angeboten - aber den einen oder anderen Schnaps müssen sie dankend ablehnen, es müssen ja schließlich noch alle bis zum Ende durchhalten. Sind die Bären dann alle wohlbehalten am letzten Haus der Route angekommen, werden sie von Helferinnen und Helfern zum Bärenball nach Helberhausen chauffiert, wo in der Turnhalle des TSG mit der Band „Simply Live“ gefeiert wird.

