Oberdielfen Bei Bauarbeiten in Wilnsdorf-Oberdielfen kommt es zu einer Panne: Eine Gasleitung wird beschädigt, der Zufluss für die Reparatur unterbrochen.

Zahlreiche Hausbewohner der Urbanstraße in Oberdielfen mussten am späten Dienstagnachmittag, 12. Dezember, ohne Heizung auskommen: Bei Bauarbeiten hatte ein Bagger eine Gasleitung mit der Schaufel durchschlagen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Baufirma rief sofort die Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein an, die für die Löscheinheit Oberdielfen, Niederdielfen und Wilnsdorf ABC-Alarm auslöste. Gleichzeitig wurde auch der Energieversorger alarmiert, der vor Ort als erstes die Gaszufuhr an vier Einlassstellen stoppte. Damit waren zahlreiche Häuser in der Urbanstraße und einigen Nebenstraßen vom Netz genommen. In der Zwischenzeit hatte die Feuerwehr die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt, der Energieversorger begann mit den Reparaturarbeiten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland