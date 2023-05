Bagger zerreißt Gasleitung – Verkehr sofort gestoppt

Hilchenbach. Bei Bauarbeiten erwischt eine Baggerschaufel eine Gasleitung. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort.

Austretendes Gas an der Rothenberger Straße in Hilchenbach hat am Freitagmorgen, 12. Mai, für einen Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt gesorgt.

Gegen 10.14 Uhr klingelten die Melder der Feuerwehrleute mit dem Einsatzstichwort „ABC-Gas – Gas außerhalb Gebäude“. Bauarbeiter hatten mit einer Baggerschaufel bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung in der Rothenberger Straße beschädigt. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren die ersten Kräfte vor Ort. Die Polizei stoppte den Verkehr. Mit entsprechenden Werkzeugen wurde die Gasleitung abgedichtet. Die Baggerschaufel hatte die in einem Schutzrohr in einer Tiefe von rund 60 Zentimetern liegende Niederdruckleitung zerrissen.

Hilchenbacher Schüler umgehen Schadstelle weiträumig

Da es sich lediglich um einen Hausanschluss handelte, war auch nur eine Hausarztpraxis an der Rothenberger Straße betroffen. Für die restliche Bevölkerung hatte das Leck in der Gasleitung also keine weiteren Auswirkungen, hieß es von Seiten der Feuerwehr. Der im weiteren Verlauf eingetroffene Mitarbeiter des Energieversorgers Westnetz übernahm die Einsatzstelle gegen 10.50 Uhr, für die Feuerwehr war der Einsatz ab diesem Zeitpunkt beendet.

Mitarbeiter der Hilchenbacher Ordnungsbehörde hatten unterdessen bereits darüber nachgedacht, auf welchem sicheren Weg die zahlreichen Schüler der auf dem Schulberg beheimateten Schulen geführt werden sollten. Das klappte bereits bei einer Grundschulklasse sehr gut. Die wurde mehrere Meter entfernt an der beschädigten Leitung vorbeigeführt.

