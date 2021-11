Bahn baut – Züge zwischen Hilchenbach und Siegen später

Siegen/Kreuztal. Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Schienenersatzverkehr einstellen.

Die Bahn baut: von Samstag, 6. November, bis Sonntag, 14. November, zwischen Erndtebrück und Betzdorf. Das führt zu Fahrplanänderungen.

Die RB 93 fährt ab Hilchenbach in Richtung Betzdorf mit einer Verspätung von fünf bis zehn Minuten. Die Züge kommen in Siegen um bis zu zehn Minuten später an. Der Anschluss an den RE 9 nach Köln wird dann nicht erreicht.

Die RB 93, die um 5.48 Uhr in Erndtebrück abfährt, startet vom 8. bis 12. November bereits um 5.28 Uhr, ist um 5.56 Uhr in Hilchenbach und um 6.26 Uhr in Kreuztal. Die 6.02-Uhr-Fahrt ab Siegen nach Hilchenbach fährt fünf Minuten später und hält nicht in Ferndorf.

Der 20.30-Uhr-Zug ab Hilchenbach nach Siegen ist 20 bis 309 Minuten später, der 21.16-Uhr-Zug von Siegen nach Erndtebrück ist 15 Minuten später.

Von Mittwoch, 10. November, bis Sonntag, 14. November, werden die RB 93 und die RB 90 zwischen Siegen und Betzdorf durch Busse ersetzt; nur die ersten Züge am Morgen fahren planmäßig. Der RE 9 fährt verspätet, der Anschluss in Siegen in Richtung Gießen wird nicht erreicht. Zwischen Siegen Hbf und Niederschelden verkehrt ein Kleinbus mit allen Unterwegshalten. Zusätzlich verkehrt ein Bus zwischen Siegen und Betzdorf ohne Zwischenhalt in Eiserfeld und Niederschelden Nord.

Die Züge der Linie RB 90 zwischen Siegen und Kreuztal entfallen.

