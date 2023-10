Die Störung liegt am Bahnübergang in Siegen-Niederschelden, die Reparaturarbeiten laufen.

Zugverkehr Bahn in Siegen: Und schon wieder Störung an der Siegstrecke

Niederschelden. Reisende zwischen Siegen und Köln brauchen in diesen Tagen viel Geduld, diesmal ist eine Reparatur am Bahnübergang Niederschelden die Ursache.

Nahezug jeden Tag eine neue Störung an der Siegstrecke zwischen Siegen und Köln: Wegen einer Störung am Bahnübergang in Niederschelden kommt es zu teils erheblichen Verzögerungen im Zugverkehr zwischen Sieger- und Rheinland. Laut der Bahn ist dieses Mal eine Reparatur am Bahnübergang die Ursache.

Das Problem trat ab Montagabend, 16. Oktober, auf und soll, Stand Dienstagmorgen, noch bis gegen Mittag andauern. Insbesondere die Züge der Linie RE 9 waren und sind betroffen, weil sie diese Stelle nur sehr langsam passieren können. Entsprechend stauten sich die einzelnen Züge vor der Engstelle in beide Richtungen. Der Rhein-Sieg-Express am Montagabend, der um 19.50 Uhr in Siegen hätte sein sollen, brauchte beispielsweise für die fünfminütige Strecke von Brachbach bis Siegen 50 Minuten.

Wie schon mehrfach zuvor waren vor allem Pendler zwischen Siegen und Köln die Leidtragenden; insbesondere war erneut die überaus sparsame Kommunikation der Deutschen Bahn ein Ärgernis. Auch das Zugpersonal hat demnach vor Ort kaum Informationen darüber, ob und wie es weitergeht, insbesondere wann Züge ankommen, berichten Reisende. Vielfach waren Anschlussverbindungen im Bus- und Schienenverkehr nicht mehr zu erreichen – besonders am Abend fahren bestimmte Linien auch gar nicht mehr.

Reisende kritisieren schlechte Kommunikation und Information der Deutschen Bahn

Die Bahn informierte über ihr Störungsportal zuginfo.nrw lediglich über Reparatur und Verzögerungen im Raum Niederschelden, es komme zu Verspätungen und möglicherweise „kurzfristigen Änderungen im Zuglauf“. Zur Dauer der Beeinträchtigung könne man keine Angaben machen, hieß es dort, Reisende wurden aufgefordert, ihre Fahrten in der Onlineauskunft zu überprüfen. Entsprechend groß war am Montag der Ärger unter denen, die regelmäßig mit diesen Zügen fahren müssen. Denn konkretere Angaben zu den Verspätungen waren dort Dienstagvormittag aber auch nicht hinterlegt – lediglich erneut der Hinweis, dass es zu Verspätungen komme, man keine Information zur Dauer der Beeinträchtigung habe und man den Zuglauf in der Onlineauskunft überprüfen solle...

Zuletzt war die Siegstrecke nach einer mehrwöchigen Reparatur wegen einer Gleisabsenkung zwischen Au und Wissen nicht durchgängig befahrbar gewesen – als sie dann wieder freigegeben war, kam es noch am gleichen Tag zu erneuten Störungen und den unvermeidlichen Verspätungen und Ausfällen von Zügen.

