Bahn kündigt Intercity für Siegen ab Dezember 2021 an

Nun bestätigt auch die Deutsche Bahn den Starttermin für den Intercity mit Doppelstockzügen über Siegen und Kreuztal.

Die neue Intercity-Linie wird ab Mitte Dezember 2021 Frankfurt am Main mit Dortmund und Münster über Sieger- und Sauerland verbinden. Ein Teil der Züge weiter bis Norddeich Mole. Für einige Städte entlang der rund 220 Kilometer langen Strecke wird dies die erste Fernverkehrsanbindung seit 15 Jahren sein.

Im Abschnitt zwischen Dillenburg und Letmathe können in den meisten IC-Zügen auch die Fahrkarten des Nahverkehrs genutzt werden. Diese Leistung, die von den Nahverkehrszweckverbänden bezahlt wird, musste EU-weit ausgeschrieben werden. Erst durch Abschluss dieses Verfahrens wurde die Strecke für die neue Fernverkehrslinie frei, die alle zwei Stunden den RE 16 (Siegen-Hagen-Essen) ersetzt. Das stündliche Angebot der Ruhr-Sieg-Bahn Siegen-Hagen (RB 91) bleibt unverändert bestehen.

Nicht über Hagen und Gießen

Von 1993 bis 2001 fuhr auf der Verbindung Münster-Frankfurt ein Interregio - diese Zugart gibt es nicht mehr. Der Interregio fuhr über Hagen, Siegen-Weidenau und Gießen. Der Intercity wird statt Weidenau den Siegener Hauptbahnhof ansteuern, und einen Bogen um Gießen und Hagen machen. Richtung Frankfurt kürzt der Schnellzug über Wetzlar ab, Richtung Münster wird statt Hagen dann Dortmund angesteuert.

Stefanie Berk, Marketingvorstand DB Fernverkehr: „Die neue Intercity-Linie von Frankfurt nach Dortmund und Münster und weiter bis Norddeich Mole ist ein wichtiger Bestandteil unserer Angebotsoffensive im Fernverkehr und des Deutschlandtakts. Ich freue mich, dass durch die Kooperation mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) auch Kunden mit Nahverkehrsfahrscheinen von der neuen Linie profitieren werden. Gemeinsam ermöglichen wir attraktive und klimafreundliche Mobilität.“





„Die schnellen Verbindungen nach Frankfurt und Dortmund bringen für unsere Region einen erheblichen Mehrwert und schaffen für staugeplagte Autofahrer einen attraktiven Anreiz, von der Straße auf die Schiene umzusteigen“, betont Joachim Künzel, Geschäftsführer des NWL. „So wird es künftig zum ersten Mal eine Direktverbindung aus dem Siegerland und dem südlichen Sauerland nach Dortmund geben.“

Intercity hält auch in Kreuztal

Zum Einsatz werden neue, doppelstöckige Intercity 2-Züge mit 468 Sitzen, neun Fahrradstellplätzen und Am-Platz-Service kommen. Die neue IC-Linie wird in Frankfurt am Main starten und zweistündlich die hessischen Städte Bad Nauheim, Wetzlar und Dillenburg mit den westfälischen Städten Siegen, Kreuztal, Lennestadt (Altenhundem und Grevenbrück), Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena und Iserlohn (Letmathe) verbinden. Die Züge nach Münster halten in Witten und Dortmund, zwei Zugpaare auf dem Weg nach Münster halten in Schwerte und Unna. Ein tägliches Zugpaar fährt darüber hinaus von Münster noch weiter bis Norddeich Mole mit Anschluss auf die Ostfriesischen Inseln.

