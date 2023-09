Bahn: Siegstrecke Siegen-Köln noch bis Oktober gesperrt

Siegen. Fahrgäste müssen noch mindestens eine Woche länger in den Bus umsteigen. Die Baustelle Richtung Hagen ist abgesagt.

Bahnkunden müssen sich gedulden – die Reparaturarbeiten auf der Siegstrecke gehen in die Verlängerung.

Sperrung nun „voraussichtlich“ bis 9. Oktober

Nach der Gleisabsenkung bei Etzbach auf der Strecke zwischen Au (Sieg) und Siegen hatte die Deutsche Bahn (DB) Mitte September mit den Sanierungsarbeiten am Gleisdamm begonnen. „In den vergangenen Tagen musste das Sanierungskonzept aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse angepasst werden“, berichtet die DB am Donnerstag. Das Ergebnis: Der Oberbau samt Untergrund müsse nun bis in eine Tiefe von sieben anstatt zwei Metern neu aufgebaut werden. Daher laufen die Arbeiten bis voraussichtlich Montag, 9. Oktober, 5 Uhr.

Arbeiten auf der Ruhr-Síeg-Strecke fallen aus

Damit die Bahnstrecke zwischen Siegen und Hagen (Ruhr-Sieg-Strecke) während der Arbeiten in Etzbach für Umleiterverkehre genutzt werden kann, werden die dort geplanten Arbeiten von Freitag, 29. September, 21 Uhr, bis Montag, 9. Oktober, 5 Uhr, abgesagt. Wann die Maßnahmen umgesetzt werden können, befinde sich in Prüfung. Sie sollten ursprünglich bereits am 22. September beginnen und in mehreren Abschnitten bis zum 26. November andauern. Sperrungen sind weiterhin für Freitag, 13. Oktober (21 Uhr) bis Freitag, 20. Oktober, sowie die Wochenenden 11./12. November, 18./19. November sowie 25./26. November angekündigt,

Ersatzfahrplan gilt weiter

Bis zur Reparatur des Damm- und Gleisbereichs auf der Siegstrecke verkehren weiterhin Busse zwischen Wissen (Sieg) und Au (Sieg) auf den Linien RE 9 (DB Regio) und RB 90 (HLB). Zwischen Siegen und Wissen verkehren die Züge des RE 9 im Zwei-Stunden-Takt, zwischen Au (Sieg) und Köln/Aachen weiterhin im Stundentakt. Die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr zwischen Siegen und Köln fallen aus. Zwischen Siegen Hbf. und Au (Sieg) verkehren jeweils zur Stunde, in der der RE 9 ausfällt, zusätzliche Busse als Ersatz.

Fahrplan-Infos auf zuginfo.nrw

