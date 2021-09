5000 Euro ist der Tabak wert, den Diebe in Siegen gestohlen haben. (Symbolbild)

Kriminalität Bahnhof Siegen: Diebe stehlen am Mittag Tabak für 5000 Euro

Siegen. Diebe haben sich auf der Ladefläche eines Transporters am Siegener Bahnhof bedient – um 12 Uhr mittags. Die Polizei ermittelt.

5000 Euro ist der Tabak wert, den Diebe am Montagmittag am Siegener Bahnhof gestohlen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, haben bislang Unbekannte mehrere Kartons abtransportiert.

Kriminalpolizei Siegen bittet um Hilfe

Ein Lkw-Fahrer belieferte einen Kiosk, als die Täter zugeschlagen haben. Sie stahlen den Tabak aus dem Laderaum des Lieferwagens.

Die Kriminalpolizei Siegen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter 0271/7099-0.

