Bahnhof Siegen: Mann will mit Eisenstange Fahrradbox knacken

Siegen. Das ist unklug: Vor der Wache der Bundespolizei am Siegener Bahnhof macht sich ein Mann mit einem Eisen an den Fahrradboxen zu schaffen.

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen, 6. März, versucht, vor dem Bahnhof in Siegen mit einer Eisenstange gewaltsam eine Fahrradbox zu öffnen. Der Inhalt: ein neuwertiges Elektrobike für etwa 3000 Euro.

Bundespolizisten nahmen den Algerier vorläufig fest und stellten das Tatmittel sicher. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn AG hatte den 19-Jährigen bei seiner Tat beobachtet und hielt ihn fest, bis die Polizisten eintrafen.

Beamten übergeben Mann an Siegener Polizei

Die Beamten stellten die Identität des Tatverdächtigen per Fingerabdruckscan fest und ermittelten, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen eines Raubdelikts mit dem Gesetz in Konflikt kam. Die Ordnungshüter nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest, stellten die Eisenstange sicher und übergaben ihn an die Kreispolizeibehörde in Siegen.

