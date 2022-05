Sperrung beendet: Bahnstrecke Siegen – Weidenau wieder offen

Zwischen Siegen und Weidenau verkehrten am Montagnachmittag, 23. Mai, wegen eines Notarzteinsatzes zeitweise keine Züge. Am frühen Abend wurde die Sperrung aufgehoben.

Siegen. Die Bahnstrecke Siegen – Weidenau ist wieder passierbar. Der Notarzteinsatz, wegen dem die Sperrung erforderlich wurde, ist beendet.

Der Notarzteinsatz auf der Strecke in Siegen-Weidenau ist beendet. „In Kürze fahren die Züge wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten“, wie das Portal zuginfo.nrw mitteilt. In der Folge könne es aber noch immer „zu teilweise hohen Verspätungen und gegebenenfalls zu Teilausfällen kommen“. Im betroffenen Abschnitt verkehrtem am Montagnachmittag, 23. Mai, zeitweise keine Züge.

Die Züge der RB 91 endeten und begannen während der Sperrung in Siegen-Geisweid, die Züge der RE 16 endeten und begannen in Kreuztal. „Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges“, lautet aber nach wie vor die Empfehlung.

