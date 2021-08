Bahnstreik: Kein Regionalexpress von Siegen nach Köln

Siegen. Auch der zweite Bahnstreik trifft wieder besonders den Regionalexpress RE 9 Siegen-Köln-Aachen. Er fährt am Montag und Dienstag überhaupt nicht.

Die Rhein-Sieg-Express (rsx) fährt während des Bahnstreiks nicht. Somit gibt es keine Direktverbindung von Siegen nach Köln. Fahrgäste können stattdessen zwischen Siegen und Au die Regionalbahn 90 nutzten, die – wie die anderen Linien in Siegen-Wittgenstein auch – von privaten Bahnunternehmen betrieben werden und daher nicht vom Streikaufruf der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GdL) betroffen sind. In Au ist ein Umstieg in die S-Bahn möglich, die weiter, aber nach ausgedünntem Fahrplan, fährt.

Beim letzten Streik kam es darüber hinaus in Siegen-Wittgenstein trotzdem zu weiteren Behinderungen: Weil das Stellwerk Erndtebrück bestreikt wurde, fuhr die Rothaarbahn verspätet und teilweise nur auf einer verkürzten Route bis Hilchenbach.

Störungen zwischen Siegen und Hagen möglich

Auf der Ruhr-Sieg-Strecke Siegen-Hagen betreibt die Abellio zwei Linien. Die Bahn AG wies am Montag darauf hin, dass der RE 16 und die RB 91 zwar nicht von dem Streikaufruf erfasst sind. Dennoch könne es zu Behinderungen wegen des Streiks im Güterverkehr kommen, indem Gleise durch abgestellte Züge blockiert oder Stellwerke nicht besetzt sind. Darüber hinaus gilt, dass zwischen Werdohl und Hagen nach wie vor nur Busse fahren, weil die Bahnstrecke wegen Hochwasserschäden gesperrt bleibt.

