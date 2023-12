Bauern-Demo Siegen: Stadt läuft mit Hunderten Treckern voll

Bei der Groß-Demo gegen die Sparpläne der Bundesregierung sammeln sich die Teilnehmenden mit ihren Treckern und Trucks an der Siegerlandhalle. Von hier geht es zu Fuß zur Kundgebung am Scheinerplatz.

Siegen Über 1000 Trecker füllen wegen der Bauern-Demo Siegens Straßen, der Parkplatz Siegerlandhalle wird zur Sammelstelle: Einblicke von mittendrin.

Das Hupkonzert wird langsam lauter, der Konvoi aus Treckern und Trucks nähert sich der Siegerlandhalle. Noch stehen nicht einmal eine Handvoll Autos auf dem Parkplatz, zu dem gerade Hunderte Fahrzeuge unterwegs sind. Es ist die prominenteste Sammelstelle für die Teilnehmenden der Demonstration, bei der die Landwirte gegen die Sparpläne der Ampel protestieren: Steuervergünstigungen sollen wegfallen.

Rund 850 Fahrzeuge seien nach aktuellem Stand auf dem Weg, sagt Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, kurz nach 10 Uhr. Der Kombi, in dem er mit Kolleginnen und Kollegen zur Halle gekommen ist, ist bislang noch das einzige Fahrzeug, das im Zusammenhang mit der Demo hier steht. Die Polizei gehe davon aus, dass der Konvoi die 1000er-Marke noch knacken werde. Die Erfahrungen an anderen Orten mit vergleichbaren Aktionen hätten gezeigt, dass die tatsächlichen Zahlen die Erwartungen weit überträfen. Am Anfang, also vor einigen Tagen, sei einmal von 100 Fahrzeugen die Rede gewesen, später von 400, dann von 800. Im Endeffekt, das wird sich bald herausstellen, wird die 1000 wirklich überschritten.

Der Parkplatz an der Siegerlandhalle ist bei der Bauern-Demo schnell voll. Der weitere Konvoi wird Richtung Leimbachtal umgeleitet. Für mehr als 1000 Fahrzeuge werden Stellflächen benötigt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Bauern-Demo in Siegen: Hunderte Trecker auf dem Weg zur Siegerlandhalle

Die Ordnungshüter hätten sich entsprechend vorbereitet. Zu Verkehrsbehinderungen werde es kommen, sagt Stefan Pusch. Das vorrangige Ziel sei es, Wege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. In einer Verbindungsgruppe habe sich die Polizeit mit Feuerwehr und Rettungsdiensten abgestimmt. HTS-Abfahrten wurden gesperrt, um Routen Richtung Innenstadt für Notfälle offen zu haben. Sonstige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssten Geduld mitbringen. Auf die Demo hatten die Behörden im Vorfeld extra hingewiesen und gebeten, Fahrten in und durch die betroffenen Bereiche zu vermeiden.

Der erste Trecker rollt auf den Parkplatz, dann reißt der Strom nicht ab. Die große Fläche füllt sich in erstaunlicher Geschwindigkeit. Wie in einer Choreografie steuern die sperrigen Fahrzeuge die Stellplätze an, alles läuft geordnet und koordiniert. Bisher sei alles gut gelaufen, sagt Björn Kirchhoff vom Orgateam der Demo. Der Landwirt aus Plettenberg ist einer der ersten, die ihr Gefährt an der Siegerlandhalle abstellen. Entlang ihres Weges hätten sie sehr viel „Zuspruch vom Straßenrand“ erhalten, „wir haben viele Daumen nach oben gesehen“.

Die Ampel-Regierung hat bei den Protesten der Bauern wenige Fans. Foto: Florian Adam / Siegen

Siegen: Bauern-Demo – geordneter Start und friedliche Atmosphäre an der Siegerlandhalle

Zwischen den Fahrzeugreihen sammeln sich Grüppchen. Die Landwirte und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer sind sauer, klar, sonst wären sie ja nicht hier. Doch die Stimmung ist friedlich und freundschaftlich. Viele junge und sehr junge Leute sind dabei. Die Nummernschilder zeigen, was für weite Kreise der Aufruf zu der Protestveranstaltung an diesem Freitag gezogen hat: Viele Kennzeichen aus Siegen und Olpe, aber auch aus Gummersbach, Siegburg, dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischen Kreis. Aus dem Kreis Altenkirchen und dem Lahn-Dill-Kreis sind ebenfalls einige dabei. Der Atmosphäre nach könnte es fast ein Trecker-Treffen sein – wenn da nicht der Hup-Lärmpegel und die Protestschilder wären. „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen“, ist da zu lesen, „Nachhaltig & regional? Nur MIT uns!“ oder „No farm, no food, no future“. Vieles richtet sich auch – teilweise sehr direkt – gegen die Regierungskoalition. Die Ampel, das wird unmissverständlich klar, stößt hier nicht auf viele Sympathien.

Der Parkplatz ist voll, der Konvoi wird nun an der Siegerlandhalle vorbei Richtung Leimbachtal geleitet. Die Verkehrsbehinderungen seien wie erwartet eingetreten, sagt Polizeisprecher Stefan Pusch, doch Feuerwehr und Rettungsdienste hätten bisher keine Schwierigkeiten gemeldet, Einsatzorte erreichen zu können. Die Demonstrierenden gehen zu Fuß Richtung Innenstadt; am Scheinerplatz wird die Kundgebung stattfinden. Derweil füllen sich immer mehr Straßen in der Stadtmitte mit Treckern. Nach dem geordneten Auftakt wird es nun richtig voll.

