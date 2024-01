Bauern-Protest: Landwirtin reist von Freudenberg nach Berlin

Siegen/Berlin Freudenbergerin Anna Ohrndorf nimmt mit vielen andere Landwirte aus der Region an Abschluss-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor teil.

Rund 2000 Landwirtinnen und Landwirte aus Westfalen-Lippe, darunter auch einige Siegen-Wittgensteiner, sind zur zentralen Kundgebung des Bauernverbands am Montag, 15. Januar, vor dem Brandenburger Tor gereist. Eine von ihnen ist zum Beispiel Anna Ohrndorf aus Freudenberg (Foto). Die Demonstration bildet den Abschluss der Aktionswoche, zu der der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) aufgerufen hatte.

Auch die Landwirte aus Südwestfalen waren teils schon in der Nacht zu Montag mit Bussen, Bahn und Fahrgemeinschaften Richtung Berlin abgereist, teilt der WLV mit. „Mit unserer vielfältigen Aktionswoche ist es nach unserer Einschätzung gelungen, flächendeckend ein Bewusstsein für die Sorgen der Landwirtinnen und Landwirte zu schaffen. Die Kundgebung in Berlin heute ist ein vorläufiger Höhepunkt. Wir sind weiter gesprächsbereit, unser Appell an die Bundesregierung ist aber klar: Wir brauchen Lösungen. Ein ‚weiter so‘ wird es mit uns nicht geben. Wir fordern die Rücknahme der Sparpläne in Gänze“, machte WLV-Präsident Hubertus Beringmeier vor dem Brandenburger Tor deutlich.

Landwirte fordern akute Lösungen für verlässliches Wirtschaften auf den Höfen

„Wir nehmen Lindner jetzt beim Wort“, betonte Beringmeier in Reaktion auf die Vorschläge des Bundesfinanzministers für Entlastungen der Betriebe. Christian Lindner (FDP) hatte demnach vorgeschlagen, gesetzliche Regelungen zur Steuerglättung sowie für eine Risikorücklage zu schaffen. Wenn die Regierung jetzt nicht in ernsthafte Gespräche einsteige und sich nicht bewege, „werden wir nicht nachlassen und weitere demokratische Wege wählen“, betonte der WLV-Präsident weiter. „Wir brauchen ganz akut Lösungen, die für das Wirtschaften auf unseren Höfen verlässliche Zukunftsperspektiven bieten. Die Solidaritätsbekundungen und der Rückhalt der Bevölkerung geben uns recht und bestärken uns in unserem Anliegen, die Haushaltspläne in unserem Sinne abzuwenden.“

Der durchschnittliche Dieselverbrauch liege zwischen 110 und 120 Liter je Hektar und Jahr. Für einen Haupterwerbsbetrieb bedeute die Steuererhöhung beim Agrardiesel Mehrkosten in Höhe von durchschnittlich 3000 bis 5000 Euro pro Jahr. Der Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung würde Mehrbelastungen von bis zu 1000 Euro, je nach Schlepper und Jahresleistung nach sich ziehen. Zusammen läge dann die zusätzliche Kostenbelastung für einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Westfalen-Lippe schnell im fünfstelligen Bereich – pro Jahr, so der WLV.

