Baumann geht – Neunkirchen braucht neuen Bürgermeister

Neunkirchen. 14 Jahre lang war Bernhard Baumann Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen, zuletzt mit über 90 Prozent gewählt. Jetzt hat er eine neue Aufgabe.

Die Neunkirchener müssen in diesem Jahr außerplanmäßig zur Wahl: Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann legt zum 30. September sein Amt nieder. Er wird am 1. Januar 2024 Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW.

„Entscheidung für mich als Privatperson“

„Nach circa 14 Jahren als Bürgermeister und im Alter von 48 Jahren habe ich mich gefragt, ob ich noch einmal etwas Neues beginnen möchte“, schreibt der Bürgermeister in seiner Mitteilung in eigener Sache, „es war keine einfache Entscheidung, denn ich bin Bürgermeister mit Leib und Seele. Und es ist keine Entscheidung gegen die Gemeinde, sondern eine Entscheidung für mich als Privatperson, die wir als Familie gemeinsam getroffen haben.“

In den letzten knapp 14 Jahren habe er mit der Politik und dem Team im Rathaus viele zukunftsweisende Themen vorangetrieben. Neunkirchen sei wirtschafts-, bildungs- und stadtentwicklungspolitisch gut aufgestellt. „Wir schließen in vielen interkommunalen Vergleichen überdurchschnittlich positiv ab. Diese sehr guten Entwicklungen wären ohne die gute und engagierte Arbeit im Rathaus und ohne die vertrauensvolle fraktionsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Rat in dieser Form nicht möglich gewesen“,, schreibt Dr. Bernhard Baumann, „auch privat ist Neunkirchen für mich eine lebens- und liebenswerte Heimat geworden, die ich nicht missen möchte. Leider wurden wir als Familie auch mit den Schattenseiten des Amtes konfrontiert, die mit in die Überlegungen der beruflichen Veränderungen eingeflossen sind.“

Drei Mal gewählt – zuletzt über 90 Prozent

Rückblickend habe ihm vor allem der Bereich der Stadtentwicklung und der damit zusammenhängenden Bauprojekte, die politische Netzwerkarbeit sowie das ehrenamtliche Mitwirken in den zahlreichen Verbänden besonders viel Freude bereitet. Er werde sich in den verbleibenden Monaten als Bürgermeister „selbstverständlich weiterhin mit aller Kraft für Neunkirchen einsetzen.“

2009 wurde Dr. Bernhard Baumann erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen gewählt. Er wurde in Kassel geboren. Dort absolvierte er an der Verwaltungshochschule Ausbildung und Studium zum Diplom-Verwaltungswirt, promoviert wurde er 2019. Von 1994 bis 2009 arbeitete er im Regierungspräsidium Kassel und studierte parallel Wirtschaftswissenschaften an der Universität. 2014 und 2020 wurde der parteilose Bürgermeister wiedergewählt, als einziger Kandidat erhielt er zuletzt mehr als 90 Prozent der Stimmen.

