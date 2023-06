Siegen. Großes Zuschauerinteresse, hohe Sicherheitsvorkehrungen: Weil sie einen Baum am Siegufer fällten, stehen Lena Hugger und Hagen Keller vor Gericht

Das Amtsgericht Siegen hat Lena Hugger und Hagen Keller am Mittwoch, 14. Juni, im sogenannten „Baumopferprozess“ schuldig gesprochen. Die beiden hatten als Künstlerkollektiv „Die Manege“ eine Silberweide am Siegufer gefällt. Angeklagt waren sie wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung/nicht angemeldeter Veranstaltungen u.a.“

Dafür sprach Richterin Dr. Hanne Grüttner beide am Dienstag auch schuldig. Der Prozess war – vorsichtig ausgedrückt – ungewöhnlich. Schon im Herbst 2022 hatte das Verfahren beginnen sollen – juristisch eher eine Lappalie –, Hugger und Keller hatten daraufhin angekündigt, das Gericht als Bühne ihrer Fortsetzungs-Aktion zur „Antuung“-Fällung zu nutzen. Daraufhin ergriff die Justiz umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, mit zahlreichen Wachtmeistern und umfangreichen Kontrollen, aufgrund derer der Prozess erst mit knapp anderthalb Stunden starten konnte, weil mehrere Dutzend Zuschauer, überwiegend aus dem Umfeld des in Düsseldorf lebenden Kunst-Kollektivs, im Gerichtssaal waren. Das Verfahren war dazu extra in den eigentlich für Landgerichtsprozesse vorgesehenen Saal 165 verlegt worden.

Neben der Geldstrafe über jeweils 1000 Euro – 50 Tagessätze zu je 20 Euro – müssen die Angeklagten auch die Kosten des Verfahrens tragen. Ob das auch auf die zusätzlichen erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zutrifft, ist zunächst noch offen.

