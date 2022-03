Bauplätze im Siegen werden noch knapper und noch teurer

Siegen. Der neue Bericht der Gutachter liegt vor: Darin steht, wie viel man für ein Grundstück hinblättern muss – und wo die Toplagen in Siegen sind.

Im Gebiet der Stadt Siegen reichten die Notare dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte 1.030 Kaufverträge ein. Das entspricht annähernd dem Vorjahr und dem langjährigen Mittel. Es wurde eine markante Preissteigerung beobachtet. Insgesamt wurden durch den Gutachterausschuss Kaufverträge mit einem Wert von rund 221 Mio. Euro und einer Fläche von rund 71 Hektar ausgewertet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Diese und viele weitere Informationen zum Immobilienmarkt können dem neu veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2022 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte entnommen werden.

Das kostet das Eigenheim – in zwei Jahren 20 Prozent teurer

Auch 2021 waren Ein- und Zweifamilienhäuser sehr gefragt. Die Anzahl der Kaufverträge ging nur leicht von 288 im Vorjahr auf 282 zurück. Das durchschnittliche Objekt wurde mit 267.000 Euro gehandelt. Dies bedeutet eine Steigerung um rund 7 Prozent gegenüber 2020 als noch 249.000 Euro gezahlt wurden,. beziehungsweise von + 19 Prozent (225.000 Euro) gegenüber dem Jahr 2019.

Kostenloses Portal Die Bodenrichtwerte sind in der Bodenrichtwertkarte dargestellt, die kostenlos im Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.boris.nrw.de eingesehen werden kann. Zu finden sind dort auch die Grundstücksmarktberichte des Gutachterausschusses in der Stadt Siegen sowie die Berichte aller weiteren Gutachterausschüsse im Land NRW. Der Grundstücksmarktbericht enthält Angaben über den Umsatz und die Preisentwicklung der letzten Jahre. Er ist wichtige Grundlage für die Bewertung von Immobilien im Ankaufs-, Verkaufs- oder Beleihungsfall.

Im Teilmarkt der Eigentumswohnungen wurden 216 Verträge registriert. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung von minus 18 Prozent als noch 263 Verträge abgeschlossen wurden. Bei Neubaueigentumswohnungen betrug der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter Wohnfläche 3.250 Euro pro Quadratmeter und blieb damit auf ähnlichem Niveau gegenüber 2020 (3.280 Euro pro Quadratmeter). Der durchschnittliche Quadratmeterpreis von Eigentumswohnungen im Weiterverkauf stieg um rund 10 Prozent von 1.760 Euro pro Quadratmeter auf 1.930 Euro pro Quadratmeter Eine durchschnittliche Eigentumswohnung kostete rund 151.000 Euro. Dies ist eine Steigerung von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (144.000 Euro).

Insgesamt wurde sowohl bei den Ein- und Zweifamilienhäusern als auch beim Wohnungseigentum ein Trend zu höherpreisigen Objekten beobachtet.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Deutlich weniger Wohnungen am Bürbacher Giersberg +++

Bauplätze – in einem Jahr zehn Prozent Preissteigerung

Auf Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser entfielen 60 Kauffälle (Vorjahr 79) mit einem Gesamtumsatz von 4,7 Millionen Euro. Ein durchschnittlicher Bauplatz kostete im Jahr 2021 in der Stadt Siegen 78.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Preis-Plus von 10 Prozent, als ein Bauplatz noch 71.400 Euro kostete. Das durchschnittliche Baugrundstück war 521 Quadratmeter groß und der Preis pro Quadratmeter stieg von 141 Euro pro Quadratmeter auf 153 Euro pro Quadratmeter (+ 9 Prozent). Als Grund für die abermals deutliche Steigerung sieht der Gutachterausschuss das knappe Angebot an attraktiven Bauflächen im Stadtgebiet.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: 400 Wohnungen in bester Lage am Wellersberg geplant +++

Fast alle Kaufverträge werden ausgewertet

Grundlage für die veröffentlichten Zahlen bildet die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung. Notare sind gesetzlich verpflichtet, dem Gutachterausschuss Abschriften der jeweiligen Kaufverträge zur anonymisierten Auswertung zu übersenden. Um eine möglichst genaue Statistik zu erhalten, sind von der Auswertung Verträge ausgenommen, bei denen angenommen wird, dass sie von außergewöhnlichen oder persönlichen Verhältnissen beeinflusst wurden. Dies ist zum Beispiel bei Verkäufen innerhalb der Familie, bei Erbschaftsauseinandersetzungen oder bei Schenkungen der Fall. Mit den erfassten Daten ist der Gutachterausschuss als unabhängige Landeseinrichtung in der Lage, die tatsächlichen Kaufpreise statistisch auszuwerten, wohingegen in vielen Internetportalen lediglich Angebotspreise verglichen werden können.

+++ Lesen Sie auch: Siegen-Wittgenstein Schlusslicht beim Wohnungsbau: „Skandal“ +++

Das kosten Grundstücke – Toplage Giersberg

Auf Grundlage der erhobenen Grundstücksdaten des Jahres 2021 hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 für Baugrundstücke beschlossen. Die Bodenrichtwerte sind bezogen auf einen Quadratmeter eines Grundstückes; sie werden in sogenannten Bodenrichtwertzonen klassifiziert. Diese beschreiben ein Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Neben den Bodenrichtwerten für Wohnbauland wurden auch Richtwerte für Mischgebiete, Gewerbeflächen sowie für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.

+++ Lesen Sie auch: Wohnungsbauförderung in Siegen-Wittgenstein stockt +++

Die absoluten Spitzenpreise für Wohnbaugrundstücke in Siegen wurden im Neubaugebiet Bürbacher Giersberg und am Siegener Giersberg mit durchschnittlich 250 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Ebenfalls in der oberen Preisliga spielen Kohrweg und Feldgarten in Kaan-Marienborn, Wellersberg und Drei Pfosten in Siegen mit 220 Euro. Zum Vergleich: Die Bodenrichtwerte für Wohnbebauung in den sonstigen guten Wohnlagen von Siegen liegen bei 160 bis 200 Euro pro Quadratmeter. Aufgrund der Marktentwicklungen im Jahr 2021 wurden insgesamt 202 der 256 Bodenrichtwertzonen in ihrem Werten angepasst.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland