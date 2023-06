Bauspielplatz Hilchenbach: Klimadetektive retten die Welt

Hilchenbach. Im Alten Rathauspark wird nicht nur gesägt und gehämmert. Die Jungen und Mädchen können auch lernen, wie man das Wetter vorhersagt.

Schon aus der Ferne, vom Parkplatz der Klimawelten aus, sind am Montagmittag das Hämmern, Sägen und viele Kinderstimmen zu hören. Die kommen vom Alten Rathauspark. Dort sind seit ein paar Stunden 100 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren beim Bauspielplatz im Einsatz. Der findet zum 19. Mal statt und bereitet nicht nur den Kindern jedes Jahr eine Menge Freude.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Neben Heike Kühn vom Kinder-, und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach sind in diesem Jahr 24 Betreuer mit am Start. „Wir sind im Ganzen so viele. Natürlich sind nicht immer 24 Helfer über den ganzen Tag verteilt hier. Es sind ja Ehrenamtler, die müssen auch mal arbeiten“, lacht die Leiterin des Kinder-, Jugend- und Familienbüros. . Besonders freut sie sich über zahlreiche neue Teamer, die in diesem Jahr wieder mit von der Partie sind. Vor allem ist die Freude merklich spürbar, dass es nun keine Einschränkungen mehr gibt – im letzten Jahr galten noch ein paar Corona-Regeln galten, die das Spielen, Toben und Bauen nicht in dem Umfang ermöglichten, wie es die Kinder und Helfer in den letzten fast zwei Jahrzehnten erleben durften. Ohne Abstand, ohne Begrenzungen und mit jeder Menge Freude fingen die Kinder und Jugendliche am Montagvormittag bei dem Bauen an.

+++ Lesen Sie auch: Keiner kam mehr an sie ran - in Hilchenbach startet sie neu +++

Ein Haus mit Garten und eine Recycling-Firma

Den Startschuss, also den ersten Schnitt mit der Säge, setzte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Danach konnten sich die 100 Kinder mit Arbeitshandschuhen bewaffnen und zu Hammer, Säge, Nägeln und Schrauben greifen. „Klimadetektive – Groß genug die Welt zu retten“ ist in diesem Jahr das Motto des Bauspielplatzes. Viele Kids und Jugendliche wollen wieder Hütten und Häuser bauen. Am Mittag konnte man schon ein wenig die Fundamente erkennen, die die Teilnehmer aus verschiedenen Holzsorten zusammenzimmerten. Während die 12-jährige Lani und ihre gleichaltrige Freundin Aymi eine Hütte mit Garten bauen wollen, haben sich Hannes, Jona und Conrad für eine Firma entschieden. „Wir bauen eine Recycling-Firma“, erklärt der achtjährige Hannes. „Hier muss noch ein Nagel rein, damit das auch alles gut hält“, erklärt Conrad, der nach dem kurzen Gespräch schon wieder voll im Bau-Modus ist.

+++ Lesen Sie auch: Hilchenbach: Die nächste Generation redet mit +++

Die Kids und Jugendliche dürften sich eigenständig aufteilen und auch bei den Bauprojekten haben sie freie Hand. Beim ungewöhnlichen Themen-Mix von Natur, Spionage und Detektivgeschichten ist in diesem Jahr wieder für alle was dabei. Zudem wird die Aktion wieder von zahlreichen Kooperationspartnern unterstützt. Mit dabei sind die Klimawelten Hilchenbach, das Rockmobil, die Kostümbildnerin Teresa Pešl vom Bruchwerktheater in Siegen sowie weitere Kooperationspartner. Unter anderem Carsten Beyer, der vor zehn Jahren Meteo Siegerland gegründet hat und seitdem für das Siegerland jeden Tag sehr treffende Wetterprognosen abgibt. „Am kommenden Donnerstag ist er bei uns zu Gast. Jeder Teilnehmer darf eine eigene Wettervorhersage machen“, kündigt Heike Kühn an.

+++ Lesen Sie auch: Hilchenbach: Jugendliche bereiten sich auf neues Haus vor +++

Mitmachen beim Bauspielplatz-Film

Wer Bock hat, mit dem Medienprojekt einen eigenen Film über den Bauspielplatz zu produzieren, darf auch ganz unkompliziert mitmachen. Auch sonst dürfen die Kinder in einem sehr großen Maße ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Die Welt ist eh sehr geregelt. Und bei uns sollen die Kinder sich austoben dürfen, frei Entscheidungen treffen und viel Neues kennen lernen. Viele wachsen dabei vollkommen über sich hinaus“, erzählt Heike Kühn aus der Erfahrung der letzten Jahre.

Doch ganz ohne Regeln geht es natürlich bei so vielen Teilnehmern auch nicht. An der Anmeldung steht ein Holzschild mit Bauregeln. So soll zum Beispiel niemand alleine sägen, Werkzeuge oder Nägel rumliegen lassen oder das Gelände verlassen, ohne den Betreuern Bescheid zu geben. Wobei da sicherlich bei so viel Spaß an dem Bauen der verschiedenen Projekte gar kein Anreiz sein dürfte. Noch bis Freitag wird täglich von 10 bis 17 Uhr gebaut.

+++ Lesen Sie auch: Queer in Hilchenbach: Nicht leicht mit den neuen Nazis +++

Samstag geht’s ins Freibad

Das Holz wurde übrigens von zahlreichen Spendern zur Verfügung gestellt. Meist handelt es sich dabei um Paletten. Schwartenholz, was bei den Kids sehr beliebt ist, wird vom Kinder-, und Jugendbüro zugekauft. Am Samstag steht ein Freibadbesuch an. An diesem Tag wird auch der Hilchenbacher Minigolf-Platz den Kindern zur Verfügung stehen. Und für Sonntag ist noch ein großes Abschlussfest geplant. Da dürfen die Kreativen ihre Bauprojekte den Eltern, Großeltern und Freunden vorstellen. Wobei die Eltern und Interessierte auch während der Woche schon mal Mäuschen spielen dürfen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland