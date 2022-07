Eine HTS-Abfahrt in Siegen wird gesperrt. (Symbolbild)

Verkehr Baustellen in Siegen: Sperrung auf dieser HTS-Abfahrt

Siegen. Auf dem südlichen Abschnitt der HTS muss eine Schadstelle beseitigt werden. Dafür wird eine Abfahrt in Siegen für Stunden gesperrt.

Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt am Samstag, 30. Juli, eine Schadstelle auf der HTS reparieren.

Für die Arbeiten muss die HTS-Abfahrt Rinsenau in Fahrtrichtung Kreuztal am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr voll gesperrt werden, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Die Auffahrt auf die HTS bleibt währenddessen möglich, der Verkehr wird an der Reparaturstelle vorbei geführt, heißt es seitens der Behörde.

