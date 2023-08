Bauvorhaben in Netphen: Kita-Provisorium hat bald ein Ende

Deuz. Für die ehemalige Hauptschule in Deuz gibt es große Pläne. Eine Investoren-Gesellschaft aus Netphen will dort wieder Leben reinbringen.

Wo jetzt nichts mehr los ist, soll bald wieder ganz viel Leben stattfinden: In der ehemaligen Hauptschule in Deuz sollen Wohnungen und eine Kita geschaffen werden. „Der Turm gehört zur Deuzer Seele“, sagt SPD-Mitglied Manfred Heinz. Umso mehr freut er sich, dass der Altbau mit dem Glockenturm wieder neu genutzt werden soll. Bei der Sommerreise der SPD schauten sich die Parteimitglieder nun das Gebäude an. Die Stadt Netphen hat die ehemalige Hauptschule verkauft – Steffen Reppel, Geschäftsführer der neuen Investoren-Gesellschaft aus Netphen, erklärte, was genau dort geplant ist.

Pläne

Noch sei nicht alles verbindlich. „Der Bauantrag ist noch nicht fertig“, sagt Steffen Reppel. Derzeit stünden unter anderem noch Vermessungsarbeiten an, „das Grundbuchrechtliche“. Die beiden Turnhallen sowie die Vereinsräumlichkeiten der Tischtennisabteilung des TuS Deuz 1945 bleiben im Besitz der Stadt Netphen und sind von den Umbaumaßnahmen nicht betroffen. Die Trennung hin zur Halle müsse noch vermessen werden, betont Steffen Reppel.

Container stehen vor der ehemaligen Hauptschule. Derzeit wird Altes aussortiert. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

An dem Bauvorhaben ändert das nichts: Die Investoren planen zunächst in dem Gebäudeteil mit dem ortsbildprägenden Turm den Umbau zu einer Kinder-Tagesstätte mit bis zu vier Gruppen, die jungen Familien im Sieg- und Werthetal eine dringend benötigte Betreuungsmöglichkeit bieten soll. „Wir wollen die Kita zuerst fertig haben“, so Steffen Reppel. Sobald die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, wird der aktuelle Standort der DRK-Kita-Wunderland, die am Freibad in Pavillons untergebracht ist, in die neuen Räume in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Deuz umziehen können. Alle Beteiligten würden sich die Fertigstellung der Kita für Ende 2024 wünschen, sagt Steffen Reppel.

Zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt Die Hauptschule ist 2015 mit ihren letzten Jahrgängen nach Netphen umgezogen und dort aufgelöst worden. Das Gebäude wurde zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die Planung und Durchführung des jetzigen Bauvorhabens erfolgen durch das beauftragte Architekturbüro „Archifaktur“ aus Lennestadt. Nach der Revitalisierung sollen sowohl die Kindertagesstätte als auch die Wohnungen nachhaltig die hohen Energiestandards der Bundesregierung erfüllen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Netphen heißt. Langfristig seien auch erneuerbare Energien auf dem Dach denkbar, so Steffen Reppel.

Der rechte Teil des Gebäudes wird in moderne Wohnungen umgewandelt. „Die kleinste Einheit ist 50 Quadratmeter groß, es geht bis zu 80 Quadratmetern“, so Steffen Reppel. Darunter werden auch öffentlich geförderte Sozialwohnungen sein. „Es ist dringend erforderlich, dass wir Sozialwohnungen bekommen“, sagt SPD-Mitglied Annette Scholl.

Mit Blick auf den Bedarf an erschwinglichem Wohnraum in der Region wollen die Investoren sicherstellen, dass die neu entstehenden Wohnungen sowohl den besonderen Charakter und die Architektur des Gebäudes bewahren, als auch gleichzeitig zeitgemäße Wohnstandards erfüllen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Netphen heißt.

Reaktionen

Gerade die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Deuz und die Möglichkeit, das Kita-Provisorium zu beenden, hätten die Partei für das Projekt begeistert, so Lothar Kämpfer, SPD-Fraktionschef im Netphener Rat. Die Nachfrage für die Wohnungen sei auch bereits vorhanden, berichtet Steffen Reppel. „Auch von vielen Grissenbachern und Deuzern.“ Zudem seien Förderungen für das Projekt schon bewilligt worden. „Es ist schön, dass es sich so fügt, dass die Kita hier landen kann“, so Manfred Heinz.

