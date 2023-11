Bei Siegen: Frau prügelt wie wild auf Hunde ein

Der Tierschutz Altenkirchen nimmt die Hunde in Obhut, so die Polizei. (Symbolbild)

Mudersbach Überaus gewalttätig zeigt sich eine Frau gegenüber ihren Hunden. Die Verdächtige steht offenbar unter Strom – im doppelten Sinn.

Eine Hundehalterin hat laut Polizeiangaben auf offener Straße auf ihre Tiere eingeschlagen und eingetreten. Wie die Polizei am Montag, 20. November, mitteilt, wurden die Beamten am Samstag, 18. November, gegen 9.30 Uhr darüber informiert, dass eine Frau in der Mudersbacher Giebelwaldstraße überaus grob mit ihren Hunden umgehen würde.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Frau sei sehr aggressiv, meldeten Zeugen. Eine Streife stellte fest, dass „die bereits amtsbekannte Dame“ unter Alkoholeinfluss stand. Im Zuge der Ermittlungen beleidigte sie die Zeugen sowie die Beamten. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Hunde nahm der Tierschutz Altenkirchen in Obhut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland