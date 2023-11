Bei Siegen: Mies – 16-Jähriger wird nachts Roller geklaut

Mudersbach Ein Mädchen stellt am Abend ihren Roller vor dem Haus ab, am nächsten Morgen ist die Peugeot spurlos verschwunden.

Wie die Polizei mitteilt, ist einem Mädchen der Roller gestohlen worden. Der schwarz-silberne Peugeot K1 wurde demnach am Dienstag gegen 22 Uhr mit eingerastetem Lenkradschloss vor der Anschrift der 16-Jährigen in der Josefstraße in Mudersbach abgestellt.

Am nächsten Morgen 7 Uhr stellte die Jugendliche fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus stand. Wer Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Rollers machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02741/926-0 zu melden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland