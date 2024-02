Bei Siegen: Raserei an Kita – 110 Fahrer viel zu schnell

Lindenberg 2200 Autos fahren binnen weniger Stunden an einer Freudenberger Kita vorbei – viele kümmern sich nicht um die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Vier Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot nach Geschwindigkeitskontrollen am Kindergarten im Freudenberger Stadtteil Lindenberg. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein nahm dort am Montag, 12. Februar, von morgens bis mittags Geschwindigkeitsmessungen durch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Von fast 2200 gemessenen Fahrzeugen war fast jedes 20. zu schnell unterwegs. Insgesamt 86 Mal löste der Blitz aus. Bei einem Mercedes aus dem Kreis Olpe zeigte das Display des Messgerätes 66 km/h an. Erlaubt sind an dieser Stelle 30 km/h, so die Beamten. Neben einem einmonatigen Fahrverbot erwartet den Fahrer laut Bußgeldkatalog einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von 260 Euro. Insgesamt waren an diesem Vormittag vier Fahrzeuge derart zu schnell, dass jeweils ein Fahrverbot droht.

Polizei Siegen: Zu schnelles Fahren insbesondere an Kitas gefährlich

Im Falle des geblitzten Mercedes werde die Gefahr einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung deutlich, schildern die Beamten: Bei 30 km/h betrage der Anhalteweg bei einer Vollbremsung knapp 14 Meter. Bei 66 km/h sei der Anhalteweg 30 Meter lang. Gerade unweit eines Kindergartens könne es zu unverhofften Verkehrssituationen kommen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland