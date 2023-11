Bei Siegen: Tonnenschwerer Laster zurück auf Straße gehievt

Schweres Gerät rückt in Niederfischbach an, um den Laster auf die Straße zu holen.

Niederfischbach Ein mit Holzpellets beladener Lkw rutscht von der Fahrbahn. Schweres Gerät holt das Gespann zurück. Straße wird voll gesperrt.

Die Umgehungstraße (L 280) in Niederfischbach ist am Donnerstag, 30. November, für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Der mit Holzpellets beladene 40-Tonner war Mittwoch, 29. November, auf dem Weg nach Kirchen in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Sattelzug kippte leicht auf die rechte Seite. Mit einem Autokran aus Siegen sowie einem Bergungsunternehmen aus Drolshagen, das unter anderem mit schweren Lkw-Berge-Fahrzeugen gekommen war, wurde der Truck buchstäblich in Millimeterarbeit wieder zurück auf die Straße gebracht.

Mit Schaufeln mussten dafür erst an der hinteren Achse ein Loch in den gefrorenen Boden geschaufelt werden, um überhaupt die Befestigungen für den Kran anhängen zu können.

Weitere Themen rund um den ersten Schnee:

Chaos auf den Straßen - alles zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland