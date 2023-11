Verkehr Bei Siegen: Vereiste Straße – Auto rast in Unfallstelle

Niederfischbach Die Brücke über Niederfischbach ist vereist. Zwei junge Autofahrer verlieren die Kontrolle, der Schaden ist immens.

Auf der Brücke der L 280, die über Niederfischbach führt, hat sich in der Nacht auf Samstag, 25. November, Eis gebildet, das einem 18-Jährigen zum Verhängnis wurde.

Der Mann fuhr gegen 2 Uhr mit seinem Auto in Richtung Freudenberg über die Brücke, als er von dem Eis überrascht wurde und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Der 18-Jährige blieb unverletzt, das Auto aber wurde erheblich beschädigt. Laut Polizeiangaben liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nach den Unfällen kommt die Straßenmeisterei

Unmittelbar nach dem Unfall fuhr aus derselben Richtung ein 19-Jähriger aus Freudenberg mit seinem Wagen in die Unfallstelle und wurde ebenfalls von Eis, aber auch von herumliegenden Trümmern überrascht. Auch er verlor die Kontrolle über sein Auto, das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke. Der Schaden an diesem Wagen dürfte ähnlich hoch sein wie an dem bei Unfall Nummer eins, schätzt die Polizei. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach den Verkehrsunfällen streute die Straßenmeisterei die Fahrbahn ab.

