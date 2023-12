Bei Siegen: Verheerendes Feuer vernichtet 200.000 Euro

Büschergrund In einer Freudenberger Garage bricht ein Brand aus, dem unter anderem Motorräder und eine G-Klasse zum Opfer fallen. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehren aus Büschergrund, Freudenberg und Oberfischbach wurden in der Nacht auf Donnerstag, 14. Dezember, zu einem Garagenbrand in die Eichener Straße im Freudenberger Ortsteil Büschergrund geschickt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich direkt, dass die Doppelgarage, die sich unmittelbar an einem Wohngebäude befindet, im Vollbrand stand.

Die Bewohner selbst hatten den Brand in der Garage entdeckt und konnten noch rechtzeitig einen unmittelbar vor der Garage geparkten Pkw in der Nachbarschaft in Sicherheit bringen. Eigene Löschversuche mit einem Gartenschlauch schlugen fehl und konnten ein vollständiges Ausbrennen der massiven Garage nicht verhindern. Auch eine in der Garage abgestellte, neuwertige Mercedes G-Klasse sowie einige Motorräder und Zweiräder fielen den Flammen zum Opfer. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro.

Siegener Spurensicherung am Brandort

Nur durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehreinheiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Auch konnte von den zahlreich erforderlichen Atemschutzgeräteträgern eine, in der brennenden Garage befindliche Gasflasche, rechtzeitig geborgen und in einem Pool der Hausbesitzer gekühlt werden. Nach gut vier Stunden Löscharbeiten war das Feuer erstickt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und beschlagnahmte die Brandstelle. Am Vormittag kam dann noch die Spurensicherung und nahm weitere Ermittlungen auf. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

