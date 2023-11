Beko vergrößert Produktion: „Für Netphen ein Gewinn“

Helgersdorf Im Gewerbegebiet In der Dell werden künftig Druckluftsysteme gebaut. 30 Arbeitsplätze entstehen dort.

Der auf Druckluftaufbereitung spezialisierte Hersteller Beko Technologies errichtet eine neue Produktionsstätte im Gewerbegebiet In der Dell in Helgersdorf. Jetzt wurde auf dem Baugelände mit Gästen aus Politik und Wirtschaft das Richtfest sowie eine symbolische Grundsteinlegung gefeiert.

Im Dezember vergangenen Jahres fand der Spatenstich statt, die besondere Topografie des Grundstücks stellte die Firma vor große Herausforderungen. Die Hanglage machte es erforderlich, dass Baufeld einzuebnen, um eine sinnvoll nutzbare Fläche zu erhalten. Eine 23.000 Quadratmeter große Fläche musste reguliert werden. Rund 40.000 Kubikmeter Erdreich galt es zu bewegen und an anderen Stellen wieder aufzutragen.

Eröffnung im nächsten Jahr

Das neue Gebäude ist ausgelegt für 30 Beschäftigte. Im April dieses Jahres startete der Hochbau der Produktionshalle mit fast 5000 Quadratmetern Produktionsfläche auf 160 Metern Länge, fünf Hallenkränen und weiteren arbeitsplatznahe Kräne. Technikgebäude mit Drucklufterzeugung und -aufbereitung. Photovoltaikmodule befinden sich auf dem Hallendach. Hinzu kommen in Showroom mit Produkten von Beko Technologies sowie ein Bürogebäude mit Schulungsräumen.

In Netphen produziert Beko Technologies alle Druckluftaufbereitungssysteme, für die geschweißte Bauteile benötigt werden. Dazu gehören Adsorptionstrockner, Druckluftfilter und Wasserabscheider, Aktivkohleadsorber sowie Vorkühleinheiten. Außerdem erfolgen am Standort Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Ersatzteilversorgung. Die Erweiterung der Produktions- und Logistikfläche war erforderlich geworden, um das anhaltende Wachstum zu bewältigen. 2024 soll der Neubau in Betrieb gehen. „Die neue Produktion in Netphen verschafft dem Betrieb optimale Voraussetzungen, um die Druckluftaufbereitungssysteme effizient und umweltschonend zu produzieren. Die Kunden werden von höheren Kapazitäten und kürzeren Lieferzeiten profitieren“, sagt Yannick Koch, Geschäftsführer Beko Technologies.

Bürgermeister Paul Wagener freute sich, dass die Geschäftsleitung sich nach langer Suche für die Dell entschieden hat. „Die Entscheidung des erfolgreichen Familienunternehmen Beko Technologies, eine neue Produktionsstätte in unserer schönen Drei-Quellen-Stadt am Rothaarsteig zu bauen und damit unsere Region noch stärker als zuvor erhalten zu bleiben, ist für Netphen zweifellos ein Gewinn.“

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Neuss wurde 1982 gegründet und hat heute über 600 Mitarbeiter und 16 Betriebsstätten.

