Zahlreiche Menschen besuchten bereits die Kirmes in Hilchenbach - am Dienstagabend endet die Veranstaltung.

Veranstaltung Beliebte Kirmes in Hilchenbach: Am Montag ist Familientag

Hilchenbach. Vier Tage läuft die Kirmes in Hilchenbach – zwei Tage davon sind bald vorüber. Noch bis Dienstag gibts dort viele Attraktionen.

Am dritten Septemberwochenende schaltete die Stadt Hilchenbach wieder in den „Kirmes-Modus“: Seit Samstag läuft die Veranstaltung, sie geht noch bis Dienstagabend. Auf dem Programm steht noch der „Familientag“ und das Feuerwerk.

Schon am Eröffnungstag war viel los. Schausteller und Stadtverwaltung haben bei der Zusammenstellung des Angebotes an kleine wie große Kirmesfreunde gedacht: So startete das Event mit Freifahrten auf den Fahrgeschäften. Die kleineren Gäste freuen sich besonders auf das „Märchen-Karussell“ und den „Babyflug“. Auch das Entenangeln und die Losbude sind beliebt. Einige Jugendliche und Erwachsene fahren Autoscooter.

Zahlreiche Menschen besuchten bereits die Kirmes in Hilchenbach - am Dienstagabend endet die Veranstaltung. Foto: Jürgen Schade

Schwindelfrei muss man beim „Taumler“ sein, eine sich in beide Richtungen drehende Scheibe, die gleichzeitig nach vorne kippt. Einige Menschen besuchen auch das Fahrgeschäft „Rocket“, eine Schiffschaukel mit einer Höhe von 25 Metern. Gemütlich wird es auf dem Riesenrad, das einen schönen Ausblick auf Hilchenbach ermöglicht.

Am Sonntag gab es einen „Autoscooter-Gottesdienst“. Während es sich die Kinder und Erwachsenen in den Fahrzeugen oder auf anderen Sitzgelegenheiten gemütlich machen, hatte Pfarrer Herbert Scheckel mit dem Posaunenchor des CVJM und zahlreichen anderen Mitwirkenden eine Andacht der besonderen Art gestaltet. Im Anschluss daran startet direkt die Kirmes.

Der Montag ist auch diesmal wieder ein Familientag. Ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften und besondere Angebote laden ab 14 Uhr zum Festvergnügen ein. Erfrischungsgetränke gibt es an den Rondellen von der TTG SMS Dahlbruch und Getränke AS. Auch für Essen ist gesorgt. Der Kirmes-Dienstag beginnt, wie gewohnt, um 14 Uhr und endet mit einem farbenprächtigen Musikfeuerwerk um 22 Uhr.

