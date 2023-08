Bender-Gelände Ferndorf: Altlastensanierung kann beginnen

Kreuztal. Auch das Südwestfalen-Festival in Kreuztal nimmt das moderne Viertel zum Wohnen und Arbeiten in den Blick.

Es geht weiter auf dem Bender-Gelände in Ferndorf. Der Auftrag für die Altlastensanierung soll 2024 vergeben werden. Die Stadt Kreuztal hat dazu jetzt einen Vertrag mit dem AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) geschlossen, so dass nun ein Büro beauftragt werden kann. Das teilt die Verwaltung dem Infrastrukturausschuss mit, der am Montag, 28. August, ab 17 Uhr in der Weißen Villa in Dreslers Park tagt.

Die Firma Bender hat 2015 ihren Betrieb eingestellt; fast 100 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1917. 2017 hat die Sparkassen-Tochter S-Bauland den Bereich östlich des Mühlenwegs gekauft, auf dem, wenn auch bisher nicht erschlossene Restflächen aus dem ehemaligen Eigentum von Thyssenkrupp und der Stadt hinzugenommen werden, 12,2 Hektar Gewerbegebiet entstehen.

Das ist bisher passiert

Den 2,9 Hektar großen Bereich westlich des Mühlenwegs, an den auch der einem Privateigentümer gehörende Bahnhof angrenzt, hat die Stadt gekauft. Auf dem Gelände des ehemaligen Röhrenwerks soll ein Wohnviertel entstehen, mit dem sich die Stadt unter dem Projekttitel „holz.stahl.digital – modernes Wohnen und Arbeiten im Ferndorftal“ an der Südwestfalen-Regionale beteiligt. Die Stadt will modernes Wohnen mit zeitgemäßen Arbeitsformen verbinden. „Dazu zählen Angebote verschiedener Wohnformen, die Erlebbarkeit der umliegenden Naturräume wie dem Ferndorfbach, der Einsatz erneuerbarer Energien, Holz als Energieträger und Baustoff mit Details aus Stahlelementen sowie eine Quartiers-App zur Vernetzung. Diese könnte genutzt werden für die Buchung von Gemeinschaftsräumen, Mobilitätsangebote oder aber auch das Energiemanagement im Quartier“, heißt es in der Projektbeschreibung, die bereits einen von drei Regionale-Zertifizierungssternen bekommen hat.

Südwestfalen-Festival Das Südwestfalen-Festival auf dem Campus Buschhütten beginnt am Donnerstag, 31. August, 12 Uhr mit drei Exkursionen: Plätze sind nur noch frei für die Fahrt mit dem Hübbelbummler zum Oberen Schloss nach Siegen, wo es um die Erweiterung des Siegerlandmuseums in einem Burgstraßen-Bunker geht. Ausgebucht sind die Fahrten zum Bender-Gelände nach Ferndorf und in den „Erlebniswald" Tiergarten Weidenau.

2021 fand ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb statt. Das Preisgericht hat den Beitrag des Büroteams Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH mit caspar.schmitzmorkramer GmbH als Siegerentwurf ausgewählt. Die Tonnendachhalle, die von der Bender-Bebauung übrig bleiben soll, wird als Veranstaltungshalle und Quartiersgarage ebenso wie die folgenden Mehrfamilienhäuser das neue Wohnviertel gegen die Bahn abschirmen. Nach Süden öffnen sich die Häuser – drei- bis viergeschossig, Stadtvillen und einige Reihenhäuser – zum Ferndorfbach hin. Am Ufer der Ferndorf ist eine Promenade mit dem dem Radweg der Ost-West-Vorrangroute eingeplant. Der ehemalige Bender-Werkhof wird Quartiersplatz mit angrenzender Streuobstwiese – einsehbar von den Laubengängen und Balkonen, die wie „Brückenstege“ aus Cortenstahl an das Verwaltungsgebäude angesetzt werden und so Flure im Innern überflüssig machen. Die Bewohner der bis zu 111 Wohnungen sollen in ein „autoarmes“ Viertel ziehen. Es gibt Wohnwege, die das 300 Meter lange Gelände durchziehen, die befahrbar sind, aber weder als Durchfahrt noch als Parkplatz gedacht sind.

So geht es weiter

Nach einem Verhandlungsverfahren hat die Stadt dem Büro mit dem Siegerentwurf den Planungsauftrag erteilt. An folgenden Abstimmungen wurde auch der AAV beteiligt. Ebenfalls 2021 wurde eine Sanierungsuntersuchung vorgelegt, die den Erhalt der Tonnendachhalle und auch des Verwaltungsgebäudes am Mühlenweg vorsieht. Nächster Schritt ist nun der Beginn des Bebauungsplanverfahrens.. Sollte die Stadt auch den zweiten und dritten Regionale-Stern bekommen, können für Tonnendachhalle, Verwaltungsgebäude, Quartiersplatz und andere öffentliche Flächen Städtebauförderungsmittel des Landes fließen.

Inzwischen ist die Planung für das Wohnviertel überarbeitet worden. Sie wird am Donnerstag, 31. August, im Rahmen des Südwestfalen-Festivals vorgestellt, das die Südwestfalen-Agentur auf dem Campus Buschhütten ausrichtet. Vor Beginn der Veranstaltung werden drei Projektbereisungen angeboten – eine davon führt mit dem E-Bike nach Ferndorf.

Schellenberg + Bäumler Architekten haben den Wettbewerb gewonnen und sind nun auch mit der Planung beauftragt. Foto: Schellenberg + Bäumler Architekten

