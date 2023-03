Benedikt Büdenbender führt CDU Siegen-Wittgenstein

Kaan-Marienborn. Die CDU Siegen-Wittgenstein wählt Benedikt Büdenbender zum neuen Kreisvorsitzenden. Er folgt auf Volkmar Klein.

Der 33-jährige Netphener Benedikt Büdenbender ist neuer Kreisvorsitzender der CDU Síegen-Wittgenstein. Er tritt die Nachfolge von Volkmar Klein an, der nach 20-jähriger Amtszeit nicht wieder kandidierte. Büdenbender erhielt 114 von 183 gültigen Stimmen. Sein Mitbewerber André Jung aus Hilchenbach bekam 68 Stimmen. Eine Stimmenthaltung war auch dabei.

Auf dem Parteitag in der Weißtalhalle wurde Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach aus Bad Berleburg mit 163 Stimmen als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende sind die Burbacherin Deborah Amazu (149 Stimmen) und der Kreuztaler Philipp Krause (150). Landtagsabgeordneter Jens Kamieth hatte nicht wieder kandidiert, Benedikt Büdenbender war gerade zum Vorsitzenden aufgerückt.

„Klare Kante“ zeigen

Benedikt Büdenbender war bis vor kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro von Volkmar Klein; inzwischen ist er für eine Unternehmensberatung in Frankfurt tätig. In seiner Bewerbungsrede ging er auf sinkende Mitgliederzahlen ein: „Diesen Trend müssen wir unbedingt stoppen.“ Die CDU müsse das Mitwirken aber auch allen Teilen der Bevölkerung ermöglichen. „Wir müssen Politik mit Familie und Beruf vereinbar machen.“ Büdenbender forderte die Partei auf, sich zu öffnen und „sichtbarer zu werden“. Wichtig sei es auch, „klare Kante“ zu zeigen und „nicht beliebig zu werden“. Deshalb sei es richtig gewesen, die Kooperation mit der SPD im Kreistag zu beenden. Benedikt Büdenbender spielte auf den Wechsel an der Spitze der SPD-Kreistagsfraktion von Michael Sittler zu Julian Maletz an. Mit der neuen Generation sei „eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen“.

