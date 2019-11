Alles über die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Siegen.

Homepage: www.gesamtschule-siegen.de

Motto: Eine Schule für alle Kinder



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Dr. Mario Vallana

Zahl der Schüler: 1070

Zahl der Lehrer und Referendare: 110

Zahl der Klassen in der Sek I: 30

Betreuung: Erledigung der individuellen Lernaufgaben in Lernzeiten und in Arbeitsgemeinschaften

Individuelle Förderung: Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Lese- und Rechtschreibförderung (LRS), Dyskalkulie, Soziale Kompetenz-Training; Doppelbesetzungen im inklusiven Unterricht; Profilangebote nach Neigung ab Jahrgang 9

Beginn: Montag bis Donnerstag 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr; Freitag 7.50 Uhr bis 12.30 Uhr, Unterricht im 60-Minuten-Rhythmus

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch ab Jahrgang 5, Französisch ab 7 oder 11, Spanisch ab 9 oder 11

Differenzierungsbereich: Wahlpflichtunterricht ab Jahrgang 7 – Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre Technik oder Darstellen und Gestalten

Schwerpunkte ab Klasse 5: Bandklassen, iPad-Klasse; Classroommanagement

Sportarten: Vielfältiges Sportangebot im Regelunterricht und in AGs, Sporthelfer-Ausbildung

Verpflegungsangebote: Mensa mit eigener Küche, Kiosk und Cafeteria

Was noch?

Schüleraustausch: Frankreich (Toulouse), Polen (Zakopane)

Berufsvorbereitung: „Kein Abschluss ohne Anschluss“, Praktika in 8, 9 und 11, Kooperationen mit Kaufland, Hensel Metalltechnik und Bombardier

Besondere Projekte/Angebote: Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule, Museum für Gegenwartskunst und Museum Wilnsdorf, Stadtbücherei, Familienzentrum Weltenbummler, Tischtennis mit dem DJK TuS 02 Siegen, Schulgarten, Siegener Netzwerk Schulentwicklung (SiNet), Streitschlichter, Medienscouts, Schulsozialarbeit, Schule mit Courage und gegen Rassismus