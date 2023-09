120 Häuser ohne Gas: Ein Bagger hat eine Leitung in Hilchenbach beschädigt.

Unfall Beschädigte Gasleitung in Hilchenbach - Häuser geräumt

Hilchenbach. Ein Bagger hat eine Gasleitung in einer Straße in Hilchenbach beschädigt. 120 Häuser waren ohne Gas - einige Gebäude mussten geräumt werden.

Zu einer beschädigten Gasleitung in der Schützenstraße in Hilchenbach rückten am Freitagabend gegen 18 Uhr die Feuerwehr-Einheiten Hilchenbach und Dahlbruch aus. Bei Baggerarbeiten im Rahmen der Verlegung des Glasfasernetzes, hatte der Baggerfahrer im Bürgersteig mit der Schaufel einen Gas-Hausanschluss beschädigt.

Durch die Schaufel wurden ungünstigerweise gleich an zwei Stellen das PE-Rohr aufgekratzt. Gas trat aus und stellte eine erhöhte Gefahr dar. Der Bereich um das Leck wurde abgesperrt, die Schützenstraße war für den Verkehr schon ab der Rothenberger Straße nicht mehr befahrbar.

Einige Häuser in Hilchenbach mussten geräumt werden

Die Feuerwehr ließ einige Häuser in einem gewissen Radius um die Gefahrenstelle vorsorglich räumen. Im weiteren Verlauf stellten Mitarbeiter des Energieversorgers Westnetz die Gaszufuhr ab. Nach Angaben einer Pressesprecherin des Unternehmens war von rund 120 Häusern die Rede, die über mehrere Stunden vom Gasnetz getrennt waren.

Ein Tiefbauunternehmen wurde bestellt, um den Bereich um die Schadensstelle freizulegen. Erst als durch Messungen feststand, dass kein Gas mehr austrat, konnten die Westnetz-Mitarbeiter mit der Reparatur der defekten Gasanschlussleitung beginnen.

