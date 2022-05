Betrunkene Festzelt-Schlägerei: Siegenerin (24) prügelt sich

Siegen/Scheuerfeld. Nach dem Jubiläumsumzug des Karnevalsvereins Scheuerfeld wird feuchtfröhlich gefeiert – bei zwei Frauen eskaliert das zu später Stunde.

Der Jubiläumsumzug des Karnevalsvereins Scheuerfeld am Samstag, 14. Mai, verlief noch reibungslos und störungsfrei, so die Polizei – das änderte sich zu späterer Stunde alkoholbedingt im Festzelt an der in der Industriestraße.

Die Stimmung zur Feier des 40-jährigen Bestehens des Vereins war demnach ausgelassen, aber überwiegend friedlich, so die Polizei – „erst gegen Ende der Veranstaltung zeigten sich einige teilweise stark alkoholisierte Besucher von ihrer unangenehmen Seite“. So musste die Polizei Betzdorf wegen einer Körperverletzung zwischen einer 28-jährigen Frau aus Kirchen (Sieg) und ihrer 24-jährigen Kontrahentin aus Siegen einschreiten. Die beiden Frauen bedachten sich gegenseitig mit Schlägen, beide wurden demnach leicht verletzt. Wie es zur Schlägerei kam, wird nun ermittelt, die Polizei hat Strafanzeigen aufgenommen.

Außerdem wurden in der Nähe des Festgeländes von einem Auto der Seitenspiegel abgetreten, von einem anderem das vordere Kennzeichen AK-XK51 entfernt. Insgesamt konnte der eingesetzte Sicherheitsdienst und die mit mehreren Beamten und einem Diensthundeführer vor Ort anwesende Polizei die zum Teil sehr aggressive Stimmung einiger Besucher zum Ende der Veranstaltung nur durch beherztes Eingreifen beruhigen und so eine Eskalation von weiteren Streitigkeiten verhindern.

