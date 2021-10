Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt beim Bierfass-Transport

Neunkirchen. Deutlich alkoholisiert, dazu ein Bierfass auf dem E-Scooter – ein 21-Jähriger hat sich in Neunkirchen Samstagnacht schwere Verletzungen zugezogen.

Ein deutlich alkoholisierte 21-jähriger E-Scooter-Fahrer, der gegen 2.55 Uhr in der Nacht zu Sonntag, 17. Oktober, mit seinem Fahrzeug auf der Kölner Straße in Neunkirchen unterwegs war, kam in höhe der dortigen Tankstelle ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Die Ursache für den Sturz dürfte laut Polizeiangaben nicht nur in der erheblichen Alkoholisierung des jungen Mannes liegen, sondern auch in dem unsachgemäßem Transport eines Fünf-Liter-Bierfässchens. Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Gesichtsverletzungen zu. „Lediglich das Fünf-Liter-Fässchen blieb unversehrt“, so die Beamten.

Der Mann kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Schwerverletzten erwartet nun eine Strafanzeige. Der nicht zugelassene E-Scooter wurde sichergestellt und das Bierfass entsorgt.

