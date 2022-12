„Glühendes Eis“ in der Nähe des Lahnhofs im Rothaargebirge.

Siegerland. Sonne und blauer Himmel lassen das viele Eis – und auch ein bisschen Schnee – im Siegerland richtig leuchten. Auch Nebel ist wunderbar anzusehen.

Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt lassen strahlender Sonnenschein und blauer Himmel Eis und Schnee in den Höhenlagen des Siegerlands herrlich leuchten. Ein letzter Blick auf die Schönheit der Kälte, bevor es ab Montag, 19. Dezember wieder milder wird.

Impressionen der frostigen Landschaft auf der Eisernhardt in Siegen Foto: Jürgen Schade

An der Stelle: Warnung vor Glatteis: Am frühen Morgen, wenn der Berufsverkehr einsetzt, beginnt es im Kreisgebiet zu regnen; die Niederschläge treffen auf den tagelang durchgefrorenen Boden, es kann also extrem rutschig auf den Straßen werden.

Im Bereich Lahnhof, unweit der Eisenstraße, liegt auch Schnee. Foto: Hendrik Schulz

