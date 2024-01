Meteorologie Bibberwinter in Siegen: So eisig war die kälteste Nacht

Siegen Lange Zeit ist es nicht mehr so kalt gewesen wie in den vergangenen Stunden. Wer hält den Rekord im Siegerland? Das ist Carsten Beyers Antwort.

Der Winter gibt alles und hat uns auf Donnerstag, 11. Januar, die kälteste Nacht seit Dezember 2022 beschert, wie Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, mitteilt.

Das ist die Hitliste im Siegerland:

Helgersdorf minus 11,7 Grad

Wilnsdorf minus 11,1 Grad

Netphen minus 11,1 Grad

Setzen minus 10,8 Grad

Kreuztal minus 10,7 Grad

Siegen minus 10,2 Grad

Hilchenbach minus 10,2 Grad

Geisweid minus 9,7 Grad

Auf den Höhen ist es wegen Inversionswetterlage ein wenig wärmer gewesen. An Forsthaus Hohenroth etwa wurden minus 3 Grad und in Lützel minus 4,2 Grad gemessen.

So soll das Wetter in Siegen-Wittgenstein werden

Am Freitag, 12. Januar, so Experte Carsten Beyer weiter, werden sich über den Tag die Ausbreitung von hochnebelartigen Wolkenfeldern und ganz vereinzelt geringer Schneegriesel durchsetzen. Die Sonne bekommt höchstens am Vormittag noch eine Chance und über Tag am ehesten Richtung Rothaargebirge. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und minus 4 Grad.

Am Samstag, 13. Januar, ziehen von Nordwesten her dichte Wolken und im Tagesverlauf örtlich etwas Schnee, Schneeregen oder eventuell Regen auf, der am Boden sofort gefrieren kann. Örtlich droht Straßenglätte, so die Warnung. Im Bergland fällt oft Schnee. In den folgenden Tagen wird es wahrscheinlich nasskalt mit Berglandwinter.

