Bier: Krombacher Brauerei geht für Neues nach Österreich

Krombach Krombacher bringt in wenigen Tagen ein neues Produkt auf den Markt und hat sich dafür einen Partner mit „demselben Markenwert“ gesucht.

Deutschlands laut Unternehmensangaben beliebtestes Pils trifft auf Österreichs beliebteste Alpenkräuterlimonade. Ab diesem Jahr treten mit Krombacher und Almdudler zwei Marken in einer Kollaboration gemeinsam auf. Das Resultat: Krombacher AlmRadler. Ab Mitte Februar gibt es das neue Produkt deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel, im Getränkeabholmarkt und in der Gastronomie, kündigt die Brauerei an.

„Mit unserem neuesten Produkt Krombacher AlmRadler erweitern wir unser starkes Portfolio an Biermischgetränken um eine tolle Neuigkeit“ erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier, Krombacher Brauerei. „Der deutsche Biermix-Markt wird bislang von der Geschmacksrichtung Zitrone dominiert. Auf Basis der original Almdudler-Rezeptur haben wir gemeinsam mit Almdudler das Krombacher AlmRadler entwickelt. Wir sehen großes Potenzial in diesem Biermischgetränk mit einem starken Partner an unserer Seite“.

Krombacher: Mischungsverhältnis 40 zu 60 und 2 Prozent Alkohol

Das Mischungsverhältnis ist 40 Prozent Krombacher Pils und 60 Prozent Almdudler Original. Der Alkoholgehalt beträgt 2 Prozent. Damit treffe Krombacher AlmRadler die aktuellen Vorlieben vieler Verbraucherinnen und Verbraucher, die immer häufiger nach weniger süßen Getränken greifen würden. Beide Unternehmen, Almdudler und Krombacher, verfolgten dieselben Markenwerte: Sie seien eng mit der Natur verbunden und sehr nachhaltigkeitsorientiert, heißt es weiter. Werte wie Tradition, Natürlichkeit und Qualität stünden im Mittelpunkt.

Zum Verkaufsstart gibt es Krombacher AlmRadler in Drittel-Liter-Flaschen Longneck.

So sieht das neue Krombacher AlmRadler in der Flasche aus. Foto: Krombacher

