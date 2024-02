Bigs in Siegen: Neuer Chef mit Ausbildung im Rettungsdienst

Siegen Frank Brinkschröder übernimmt Leitung des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen. Er hat viele praktische Erfahrungen.

Frank Brinkschröder ist neuer Chef des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen (Bigs). Der 48-Jährige übernimmt die Geschäftsführung beziehungsweise Institutsleitung von Hubert Berschauer und Uwe Mayenschein und wird ab sofort sowohl den kaufmännischen als auch den pädagogischen Bereich verantworten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Hubert Berschauer, der zugleich Prokurist bei der Mariengesellschaft Siegen und deren Tochtergesellschaften ist, beendet seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Uwe Mayenschein, der als Projektleiter für die Zusammenführung der Pflegeschulen sowie die Entwicklung des Gebäudekomplexes zuständig war und als Institutsleiter die Verantwortung für den Schulbetrieb innehatte, wird sich zukünftig auf die Leitung der Internationalen Pflegeschule IPS im Bigs konzentrieren, die er gemeinsam mit Reiner Jakobs vom Kreis Siegen-Wittgenstein maßgeblich aufgebaut hat und weiter entwickeln wird.

Siegen: Neuer Bigs-Chef ist in Krankenpflege und Rettungsdienst ausgebildet

Frank Brinkschröder aus Nümbrecht war zuletzt als Lehr- und Führungskraft an Lehreinrichtungen des DRK, einer Pflegeschule sowie im Studiendekanat der medizinischen Fakultät der Universität Bonn tätig, wie es weiter heißt. Neben einem Bachelor of Arts für Medizinalfachberufe mit dem Schwerpunkt Gesundheitspädagogik und dem Master in Health and Medical Management „verfügt er durch seine Ausbildung in der Krankenpflege und im Rettungsdienst über vielfältige praktische Erfahrungen im medizinisch-pflegerischen Bereich“.

Die drei Geschäftsführer der Trägergesellschaften des Bigs, Ingo Fölsing (Klinikum Siegen), Carsten Jochum (DRK-Kinderklinik Siegen) und Hans-Jürgen Winkelmann (Mariengesellschaft Siegen) sowie Landrat Andreas Müller dankten Hubert Berschauer und Uwe Mayenschein für ihren Einsatz. Das Bildungsinstitut habe sich mit rund 360 Auszubildenden und dem Sitz der IPS in fünf Jahren seit Gründung „zu einer der führenden Einrichtungen im Bereich der Ausbildung von jungen Menschen in der Pflege in NRW entwickelt“, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Siegen: Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe begeistert neuen Chef

„Ich freue mich schon sehr auf diese tolle neue Herausforderung hier in Siegen. Schon beim Kennenlerntag im Bigs letzten Monat konnte ich sehen, mit welcher Motivation, aber auch mit welcher Freude sowohl die Auszubildenden als auch die Lehrkräfte die Gesundheitsberufe hier am Bigs präsentierten“, sagte Frank Brinkschröder bei seiner offiziellen Begrüßung am Freitag. Er wollte „gemeinsam mit dem tollen Team aus rund 20 Fachkräften“ und in Kopperation mit Trägern und Partnern „dazu beitragen, dass die Pflegeberufe weiterhin eine gute berufliche Perspektive für junge Menschen in Südwestfalen bieten“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland